У антироссийского лобби припадок из-за пересмотра помощи США Украине. Колонка Евгения Беня

Газета Politico (США), ссылаясь на источник в администрации американского президента, проинформировала, что Дональд Трамп потребовал пересмотреть военную помощь Украине. Согласно военному бюджету США на 2019 финансовый год, речь идет как минимум о сумме в 250 млн долларов.

Трамп хочет знать, расходуются ли эти средства наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. Среди тех, кто займется проверкой, такие политические тяжеловесы, как министр обороны Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Politico поясняет, что на время пересмотра средства будут заморожены. В комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США сообщили, что они осведомлены об указании президента, а комитет по делам вооруженных сил запросил дополнительную информацию.

Специально для Федерального агентства новостей ситуацию комментирует международный эксперт, публицист Евгений Бень.

В феврале этого года президент США Дональд Трамп подписал законодательные акты о выделении Украине почти 700 млн долларов, и значительную часть из них на военные расходы, как об этом поспешно сообщало в Facebook посольство Украины в США. Незадолго до того — в конце 2018 года Украина уже получила крупную поддержку от ЕС и рассчитывает в этом году от него в общей сложности на более 500 млн евро. Кроме того, Киев продолжает получать транши от МВФ.

По данным министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Киеву только Вашингтоном с 2014 года, составляет 1,5 млрд долларов. Возникшее же теперь беспокойство Трампа понятно. Только по официальным данным доходы, например, экс-президента Украины Петра Порошенко, откровенно собиравшего по миру деньги на войну, выросли в 2018 году более, чем в 95 раз.

Почему же Трамп, изначально заявляющий о себе как рачительном контролере американских экономики и финансовой системы, решился на тотальную ревизию военной помощи Украине только сейчас, а не значительно раньше? Долгое время, пока над президентом США, как дамоклов меч, висело расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о связи Трампа с российским вмешательством, в итоге зашедшее в тупик, президент США не мог на это пойти. Да и с учетом лоббистских способностей прежнего президента Украины Порошенко Трамп, по-видимому, не рвался совать руку в муравейник.

Сейчас обстоятельства несколько изменились. На днях Трамп возложил ответственность за воссоединение Крыма с Россией на экс-президента США Барака Обаму. Это позволило одновременно убить нескольких зайцев: он нанес урон конкурирующим демократам, отвел недовольства мирового либерального сообщества от Москвы, с которой вроде бы в канун начала новой президентской гонки в Штатах, Трамп, выражаясь привычными для него понятиями, «не прочь был поладить». Тем самым 45-й президент США продемонстрировал успехи своего геополитического курса, направленного на превалирование Соединенных Штатов в конкурентной борьбе по всем направлениям.

Однако, напористое стремление, проявленное Трампом на саммите G7 в Биаррице по превращению «Большой семерки» в «Большую восьмерку» с участием России, вызвало несогласие у большинства участников встречи. Но Трамп любит отстаивать свое, даже сейчас, когда Кремль его об этом и не думал просить.

Когда Трампу не удается прогнуть свою линию в отношении задуманного, он пытается шокировать несогласных, вызвав в их стане смятение. Так уже не раз было, когда он проводил прессинг в отношении Евросоюза.

В данном же случае решение Трампа по контролю за траншами на военные расходы Украины уже вызвало истерику у международного антироссийского лобби. Так «вольнолюбивый» Аркадий Бабченко, который обещал въехать на Красную площадь на американском танке, впав в припадок, обложил бессвязной бранью президента США и заодно с ним президента Украины Владимира Зеленского.

«Каждый раз, когда я пишу, что Дональд, как его там по батюшке-то — непредсказуемый ***** (плохой человек — Прим. ФАН) с поведенческой импульсивностью пятилетнего ребенка, ко мне прибегает толпа его сторонников, доказывающих про «зато как похорошела экономика при Дональде, как его там по батюшке-то!»… Трамп говорил, что Volodiya классный парень, потому что хочет договориться Путиным? Говорил. Ну, так нафиг вам тогда деньги на военные расходы? Все. Штыки в землю. Мир-дружба-жвачка. Все желания должны исполняться. Поздравляю команду Зеленского с очередной оглушительной международной победой», — уверен он.

Недавно «Укроборонпром» поставил задачу нарастить экспорт вооружения в пять раз и довести его до 2 млрд долларов в год к 2025 году. Вряд ли это удастся, если Вашингтон, наконец, приостановит многомиллионное вложение средств в Украину. Главное же — при таком развитии событий было бы поставлено под угрозу паразитирование украинских элит, наживающихся на крови противостояния в Донбассе.

И дело здесь не в «прозрениях» Трампа, а, прежде всего, в том, что невозможно до бесконечности питаться ложными иллюзиями в отношении происходящего на Украине и вероятности повернуть историю Крыма вспять.