Путин уволил главу управления информационного обеспечения президента

Москва, 29 августа. Президент РФ Владимир Путин освободил от должности главу управления информационного и документационного обеспечения президента Сергея Осипова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ об увольнении Осипова был подписан главой государства 29 августа. Причина отстранения главы управления от должности не называется.

Отметим, что возглавляемое до сегодняшнего дня Осиповым управление занимается организацией информационного и документационного обеспечения президента РФ и его администрации, передает «ФедералПресс». Кроме того, в задачи структуры входят организация функционирования единой системы делопроизводства и деятельность по обеспечению защиты государственной тайны в администрации главы государства.

Помимо этого, управление занимается организацией специальной документальной связи с региональными органами исполнительной власти, комплектует архивный фонд документов президента, его администрации, совещательных и консультативных органов при главе государства, а также обеспечивает сохранность этих документов и ведет их учет.