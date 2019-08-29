Посольство не будет вмешиваться в расследование гибели 16-летней россиянки в Турции

Анкара, 29 августа. Пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова прокомментировала гибель 16-летней россиянки в Турции. Родители погибшей подозревают, что турецкие врачи могли изъять у дочери органы.

В посольстве отметили, что погибшая девушка не имела медицинской страховки. Российские дипломаты оказали необходимую помощь ее семье в пределах своей компетенции.

Турецкие врачи поставили россиянке диагноз «острый аппендицит». Родители обвиняют медиков в изъятии внутренних органов девушки. В больницах эту информацию отвергают и возлагают ответственность на родственников, поясняя, что они обратились за помощью слишком поздно.

Касимова отметила, что девушка отправилась с родителями на отдых за границу без страховки. При наличии этого документа тело погибшей было бы доставлено на родину бесплатно.

«С учетом этого обстоятельства дежурный дипломат проинформировал родителей о контактных данных действующих в регионе ритуальных служб, которые могли бы оказать содействие в вопросе транспортировки тела на платной основе», — пояснили в посольстве.

Трагедия произошла 13 июля. Уже на следующий день генпрокуратура Аланьи проинформировала генконсульство РФ и возбудила уголовное дело.

«15 июля в адрес МИД Турции была направлена нота посольства России в Анкаре с просьбой информировать о результатах судебно-медицинской экспертизы, причинах смерти и ходе расследования турецкими компетентными органами факта гибели россиянки, — приводит слова российского дипломата РИА Новости. — В этот же день генконсульством был подготовлен комплект документов, необходимый для репатриации тела девушки в Россию».

Как отметила Касимова, дипломатические и консульские учреждения за рубежом не имеют права проводить собственные расследования, так как это будет считаться вмешательством во внутренние дела другой страны.

«В задачу консульств входит своевременное получение от официальных властей страны пребывания информации на соответствующих стадиях рассмотрения дела и оперативная передача полученной информации родным и близким, а также компетентным российским ведомствам», — пояснили в российском посольстве.

Следствие по делу в Турции продолжается, будет проведена судебно-медицинская экспертиза, а также дополнительные исследования в специализированных лабораториях.

«Для этого, кстати, в полном соответствии с местным законодательством изымаются образцы отдельных органов для проведения углубленного токсикологического и гистопатологического анализа», — заметили в посольстве.

Касимова добавила, что, насколько известно дипведомству, местный адвокат информирует родителей девушки надлежащим образом о ходе расследования. В посольстве выразили надежду, что все обстоятельства и причины трагедии турецкими следователями будут установлены.