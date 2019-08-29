«Слуга народа» предлагает выгонять из Рады депутатов-прогульщиков

Киев, 29 августа. Партия «Слуга народа», от которой баллотировался президент Украины Владимир Зеленский, предлагает лишать мандатов всех народных избранников, которые пропускают хотя бы 50% рабочего дня. Об этом в четверг заявила депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук.

«Мы планируем внести изменения в действующее законодательство, и если депутат без уважительных причин пропускает более 50% рабочего времени, у него будет забран мандат. Не будем рассказывать об админнарушениях, никаких штрафных санкций, забрать мандат — и все», — отметила она.

Верещук добавила, что необходимо навести порядок в Раде, чтобы привить депутатам дисциплину и чувство ответственности перед избирателями.

Отметим, что Зеленский ранее также предлагал лишить народных избранников неприкосновенности. Если его инициатива получит одобрения парламента, то бывший президент Петр Порошенко, который в четверг стал депутатом, вполне может быть привлечен к уголовной ответственности. На сегодняшний день у политика имеется 13 уголовных дел. При этом у Зеленского есть все шансы протащить данный законопроект, поскольку его сторонники из «Слуги народа» получили большинство мест в парламенте.

Рада IX созыва была избрана в ходе внеочередных выборов 21 июля. Большинство мест взяла партия, в которую входит президент, «Слуга народа», за ней идут «Оппозиционная платформа», «Батькивщина», «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко»), «Голос», «Оппозиционный блок», «Свобода» и «Самопомощь».