Парламентский коллапс в Британии выявил, кто устроил Brexit в страхе за свои оффшоры

Все тайное рано или поздно становится явным, а шила в мешке не утаишь. Вот и остающаяся по совместительству наследственной монархией «старейшая демократия Европы и мира» (на самом деле нет — республика Сан-Марино существует с 855 года, а исландский альтинг — с 933 года) наглядно показала, кто там царствует, а кто правит.

Королева Великобритании Елизавета II 28 августа на полтора месяца приостановила в стране работу парламента. Как сообщается, произошло это в ходе встречи Ее Величества с новым лидером партии тори и премьер-министром Борисом Джонсоном. Тот, вернувшись с саммита G7 в Лондон, якобы и предложил главе династии Виндзоров столь экстравагантный политический шаг, на что старушка-божий одуванчик просто согласилась.

Тем более что и причина была весомой: все эти парламентарии уже почти год путаются под ногами и ставят палки в колеса, мешая провернуть Brexit. То одно им не так, то другое. И Терезу «хайли-лайкли» Мэй до слез и отставки довели. И Борису тем же грозили — мол, нет у вас, мистер Джонсон, методов против нас…

Заигрались, понимаешь, в демократию! Так вот вам удаление с политического поля до 14 октября. Посидите, подумайте о своем поведении, потом послушайте вашу королеву, что она скажет, и примите единственно правильное решение. А будете и дальше выеживаться…

Нет, до расстрела Вестминстерского дворца, как было в России при Ельцине с Домом Советов, дело, скорее всего, не дойдет, но акценты насчет того, «кто в доме хозяйка», расставлены на Туманном Альбионе однозначно.

Принятое «бабой Лизой» политическое решение, видимо, не было экспромтом, а готовилось заранее. Это во многом объясняет не только наглое поведение Бориса Джонсона на переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, но и неожиданный демарш главы Банка Англии Марка Кортни, который накануне саммита «Большой семерки» призвал своих коллег отказаться от американского доллара в качестве главной мировой валюты и обсудить альтернативные варианты.

Не исключено, что Джонсон и Дональд Трамп, единственные из лидеров G7, кто в Биаррице демонстрировал хорошее настроение, обо всем там и договорились. Президенту США нужен был дополнительный рычаг давления на ФРС, которая пока демонстрирует строптивость в деле дальнейшего снижения учетной ставки, — и заявление Кортни здесь может сыграть решающую роль. А британскому премьеру была необходима поддержка официального Вашингтона в деле «жесткого Brexit».

И у них вполне предсказуемо «все срослось». А в числе проигравших — кто бы мог ожидать? — остались Европа с Японией. Да еще британский парламент в полном составе отправился «на скамейку штрафников». Партия!

Теперь то, о чем раньше можно было только догадываться, стоит считать непреложным фактом. Главным инициатором Brexit является лично Елизавета II. И официальные итоги сенсационного референдума о выходе Великобритании из Евросоюза 23 июня 2016 года были санкционированы тоже на монаршем уровне.

При этом главной причиной Brexit стала перспектива запланированного еще в 2015 году изменения с 2020 года финансовых правил Евросоюза, которые должны были распространиться и на Соединенное Королевство, а значит — на финансовые транзакции с офшорами Ее Величества. Которых у нее, как у дурака махорки, а «крутится» там, по разным оценкам, никак не меньше 20 триллионов долларов.

На одних только Британских Виргинских островах американская финансовая полиция в начале 2013 года «нарыла» около 6 триллионов. А есть еще острова Бермудские, Джерси, Мэн и так далее, и тому подобное. Допустить такое, сами понимаете, ни в коем случае было нельзя. Впрочем, и говорить об этом напрямую — тоже. Вот оно все и заверте…

Кстати, практически одновременно с информацией из Великобритании о приостановке работы тамошнего парламента пришли и новости из Швейцарии. В которых сообщалось, что переговоры о слиянии между Deutsche Bank и UBS завершились безрезультатно, а это открывает прямую дорогу к банкротству крупнейшего финансового института Германии.

Это банкротство неизбежно и гарантированно обрушит всю «зону евро». Куда ни британский фунт стерлингов, ни швейцарский франк, по счастливой случайности, не входят. Как говорится: «Совпадение? Не думаю».

В общем, есть все шансы на то, что осень 2019 года для Европы окажется в финансово-экономическом плане еще более жаркой, чем было лето в плане погоды.