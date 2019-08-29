Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
29 августа 2019
МАКС-2019 в Жуковском — фоторепортаж ФАН
210 воздушных судов, включая новейший русский «стелс» Су-57, демонстрируются в Подмосковье.
Четырнадцатый Международный авиационно-космический салон (МАКС) работает в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. На открытии самого ожидаемого отечественными любителями авиации мероприятия присутствовали президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Участие в МАКС-2019 подтвердили 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 иностранных компаний. Под нужды салона зарезервировано около 26,5 тыс. кв. м выставочных площадей, 45 тыс. кв. м на открытых площадках и статической стоянке. На последней, а также в летном показе экспонируются 210 воздушных судов, включая новейшие гражданские и боевые самолеты, вертолеты, исторические воздушные суда.

Увы, не все интересующиеся МАКС-2019 имеют возможность попасть в Жуковский. Поэтому Федеральное агентство новостей предлагает небольшую фотоэкскурсию по авиакосмическому салону, чтобы любой мог получить представление об этом статусном мероприятии.
Су-57
В этом году на авиакосмическом салоне впервые открыто демонстрируется опытный летный образец российского истребителя пятого поколения Су-57, он же ПАК ФА, он же Т-50. В августе 2018 года министерство обороны России выдало первый заказ на серийную поставку самолетов Су-57, первый из которых должен быть передан заказчику до конца 2019 года.
Ил-112В
Еще одной премьерой МАКС-2019 стал легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить парк устаревающих и снятых с производства Ан-26. 30 марта состоялся первый полет Ил-112В, однако из-за ремонта аэродрома, на котором базируется самолет, к началу салона «сто двенадцатый» перелететь в Жуковский не смог. Поэтому здесь демонстрируется не сам самолет, а его модель.
Ил-78М-90А
В этом году в Жуковском впервые показан новейший самолет-заправщик Ил-78М-90А. От предшественников его отличают увеличенная дальность полета, больший запас топлива на борту и возможность, в случае необходимости, быстрой конвертации из танкера в обычный военно-транспортный самолет.
МС-21-300
Безусловно знаковым событием является состоявшаяся на МАКС-2019 мировая премьера российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300. Два борта, в том числе третий летный образец, на котором установлен пассажирский салон, демонстрируются на статической стоянке. Еще один самолет принимает участие в летной программе.
Wing Loong II
В 2019 году впервые не только участником МАКСа, но и соорганизатором авиасалона выступает Китай. Это нашло отражение в значительном увеличении выставочных площадей КНР. Китайцы энергично поддерживают общемировой тренд на создание все более продвинутых образцов беспилотников. В доказательство этого они привезли в Жуковский множество изображений и моделей БПЛА разного назначения, включая макет разведывательно-ударного Wing Loong II.
С-70 «Охотник»
Россия тоже стремится увеличить свой парк дронов. Вот, например, модель ранее совершенно секретного отечественного тяжелого ударного беспилотника С-70 «Охотник». Этот дрон разработан компанией «Сухой» с широким применением «стелс»-технологий. Предполагается, что взлетная масса дрона достигает 25 т. 3 августа «Охотник» совершил первый полет. Первые серийные «Охотники» начнут поступать в ВКС РФ с 2025 года.
«Орион» и «Сириус»
Беспилотник средневысотный большой продолжительности полета «Орион» и полноразмерный макет тяжелого беспилотника «Сириус». Обе машины представлены на МАКС-2019 в гражданской модификации. Но не секрет, что дроны могут нести и полезный груз военного назначения, осуществляя разведку, работая ретранслятором или нанося удары высокоточным оружием. Испытания «Ориона» стартовали в 2016-м. Первый образец «Сириуса», способного поднимать тонну полезной нагрузки, появится к 2023 году.
МиГ-35
«Суперзвезда» авиасалона 2017 года, новейший российский легкий многофункциональный авиационный комплекс МиГ-35, демонстрируется и на МАКС-2019. Причем в этот раз со снятым носовым обтекателем, чтобы можно было увидеть активную фазированную антенную решетку РЛС «Жук-А». Создатели самолета надеются, что со временем МиГ-35 заменят в ВКС истребители МиГ-29, поставленные до начала 1990-х годов. Также имеется информация, что более сотни МиГ-35 могут приобрести ВВС Индии.
Ил-2
От сверхсовременного настоящего к славному прошлому. На МАКС-2019 демонстрируется единственный в России летающий штурмовик времен Великой Отечественной Ил-2. Самолет во время боевого вылета в 1943-м был поврежден и в результате вынужденной посадки оказался на дне озера. Уже в нашем веке штурмовик был обнаружен, поднят, отреставрирован и вновь поднят на крыло. Благодарить за это следует ПАО «ОАК», Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина, Музей техники Вадима Задорожного и Фонд содействия сохранению военно-исторических самолетов «Крылатая память Победы».
Су-25СМ3
А вот штурмовик уже современный — Су-25СМ3. Если всем хорошо известный советский «двадцать пятый» получил в войсках прозвище «Грач», то его модернизированный вариант уже именуют «Суперграчем». Су-25СМ3 получил систему навигации ГЛОНАСС, цифровой дисплей с возможностью отображения наземной и воздушной обстановки, систему РЭБ «Витебск-25» и систему электронно-оптического наведения СОЛТ-25. Боевая эффективность машины улучшилась в три раза по сравнению с другими модификациями.
Продукция корпорации «Тактическое ракетное вооружение»
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» демонстрирует большую линейку образцов новейших авиационных боеприпасов. Среди них — управляемые авиационные бомбы повышенной дальности сброса К08БЭ (калибра 500 кг) и К029БЭ (калибра 1500 кг), оснащенные инерциально-спутниковой системой наведения, а также семейство управляемых авиационных боеприпасов «Гром» класса «воздух-поверхность».
ЗРК Тор-М2ДТ
На площадке рядом с павильоном концерна ВКО «Алмаз-Антей» можно познакомиться с натурными образцами боевых машин из состава ЗРК «Тор-М2ДТ» и «Тор-Э2» с зенитными управляемыми ракетами 9М338КЭ, ЗРК «Тор-М2КМ» и автономным тренажером 9Ф678Э командира и оператора боевых машин ЗРК «Тор-Э2», а также элементами универсального мишенно-тренировочного комплекса «Адъютант».
Бе-200
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200, разработанный ТАНТК им. Г. М. Бериева, неуклюже выглядит на земле, но грациозно — в небе. Базовая модификация амфибии предназначена для тушения лесных пожаров водой или огнегасящими жидкостями с воздуха. Благодаря полностью герметичному фюзеляжу Бе‑200 может выполнять грузопассажирские перевозки, поисково-спасательные работы, экологический мониторинг и патрулирование морских границ. Он является лучшим в мире многоцелевым самолетом в своем классе.
Вертолет «Ансат» и седан Senat
Одни из главных «бестселлеров» МАКС-2019 — вертолет «Ансат» с VIP-салоном и седан Senat из линейки автомобилей представительского и высшего класса Aurus. В первый день работы салона к этим экспонатам наблюдалось настоящее паломничество, в котором приняли участие президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и зампред правительства по вопросам ОПК Юрий Борисов. Роскошный салон «Ансата», равно как и автолинейка Aurus разработаны институтом НАМИ.
Су-47 «Беркут»
Настоящим сюрпризом для посетителей салона стало появление на МАКС-2019 экспериментального перспективного палубного истребителя с крылом обратной стреловидности Су-47 «Беркут». Машина совершила первый полет 25 сентября 1997 года и в последний раз появлялась «на людях» во время проведения МАКС-2007. Считается, что ряд разработок, связанных с созданием «Беркута», позже был использован конструкторами «Сухого» при создании Су-57.
Су-35С
Многофункциональный истребитель поколения 4++ Су-35С. Судя по имеющимся на левом борту знакам, отмечающим количество боевых вылетов, машина вернулась из сирийской «командировки». В Жуковском этот борт активно используется для показа фигур высшего пилотажа во время летной программы МАКС-2019. В Сирии «тридцать пятые» показали себя очень хорошо. Возможно, это стало одной из причин того большого интереса, который продемонстрировал к Су-35С во время посещения салона президент Турции.
Су-34
Многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, получивший в российских ВКС ласковое прозвище «Утенок». Машина очень надежная, мощная и весьма «убойная» — во время сирийского «турне» Су-34 это успели испытать на себе многие джихадисты. Самолет создавался в качестве замены фронтовому бомбардировщику Су-24. Свой первый полет «Утенок» совершил 13 апреля 1990 года. На данный момент ОПК России произвел более сотни таких самолетов.
Ми-38
Новейший многоцелевой вертолет Ми-38 может применяться для перевозки грузов и пассажиров, в том числе VIP-персон, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета и летающего госпиталя, а также для действий над водной поверхностью. Ми-38 оснащен силовой установкой с двумя двигателями ТВ7-117В производства ОАО «Климов» и может брать на борт до 11 пассажиров в комплектации с VIP-салоном и до 30 человек — в базовой пассажирской версии. Дальность полета «тридцать восьмого» составляет до 1200 км.
Embraer E195-E2
В России впервые был представлен широкой публике новейший ближнемагистральный лайнер Embraer E195-E2. Он имеет окраску Tech Lion, символизирующую технологичность и инновационность самолета. Эта ливрея продолжает традицию использования темы хищных животных, таких как тигр, акула и орел, отражающих позиционирование семейства новых лайнеров Embraer как «охотников за прибылью».
Самолеты пилотажной группы Baltic Bees
Традиционно новый МАКС демонстрирует своим участникам и гостям насыщенную летную программу. В ней принимают участие такие отечественные пилотажные группы, как «Русские витязи», «Стрижи», «Соколы России», «Русь», «Колибри», «Первый полет», а также гости из Прибалтики — ANBO и Baltic Bees.
Гости МАКС-2019
МАКС-2019 в день открытия салона посетило 40 870 человек, что вдвое превышает посещаемость, зафиксированную на МАКС-2017.


Андрей Союстов

Иллюстрации автора
Читайте далее