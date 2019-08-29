МАКС-2019 в Жуковском — фоторепортаж ФАН

Четырнадцатый Международный авиационно-космический салон (МАКС) работает в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября. На открытии самого ожидаемого отечественными любителями авиации мероприятия присутствовали президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



Участие в МАКС-2019 подтвердили 827 компаний из 33 стран, в том числе 184 иностранных компаний. Под нужды салона зарезервировано около 26,5 тыс. кв. м выставочных площадей, 45 тыс. кв. м на открытых площадках и статической стоянке. На последней, а также в летном показе экспонируются 210 воздушных судов, включая новейшие гражданские и боевые самолеты, вертолеты, исторические воздушные суда.



Увы, не все интересующиеся МАКС-2019 имеют возможность попасть в Жуковский. Поэтому Федеральное агентство новостей предлагает небольшую фотоэкскурсию по авиакосмическому салону, чтобы любой мог получить представление об этом статусном мероприятии.

