Киев, 29 августа. Разговор о снятии антироссийских санкций может начаться только тогда, когда «она вернет Крым и Донбасс Украине». Об этом в эфире телевизионного канала «Прямой» заявил экс-заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Украинский чиновник назвал недопустимыми предложения олигарха Игоря Коломойского о возможной отмене части антироссийских рестрикций в качестве поощрительной меры со стороны Киева.

«Если посмотреть на его предложения, то для нас такой подход неприемлем. Как в анекдоте — сначала стулья», — заявил Елисеев, имея в виду, что РФ «должна сперва вернуть Крым».

Он отметил, что поводом для антироссийских санкций было не желание Запада, а нарушение норм международного права.

«Россия должна сначала это выполнить, восстановить нормы международного права, вернуть территории, а потом мы можем говорить об отмене санкций», — сказал он.

Отметим, что известную фразу «Утром деньги, вечером стулья» произнес монтер Мечников во время «торга» с Остапом Бендером в романе Ильфа и Петрова «12 стульев».

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина до сих пор считает полуостров своей территорией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконным властям, заявили о независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.