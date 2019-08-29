Политолог оценил возможности британцев изменить решение о работе парламента

Позиция граждан Британии не сможет изменить решение, которое было принято политическими элитами, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. Петиция против приостановки работы законодательного органа, размещенная на сайте британского парламента, набрала более одного миллиона подписей. Тем не менее, по словам Блохина, петицию можно назвать бессмысленной.

Ежечасно под документом оставляют свои подписи 100 тысяч человек. При этом активнее всего голосуют резиденты Лондона, Оксфорда и Кембриджа.

Однако британцы не ограничиваются сбором голосов в Сети и выражают свою позицию на улице. Так, протестные демонстрации прошли в Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере, Бристоле и Дареме.

Позиция британцев против приостановки парламента вряд ли может изменить ситуацию, говорит политолог.

«Можно назвать много примеров, когда люди выходили с определенным политическим курсом, но их действия игнорировались. Так, встреча большой двадцатки сопровождается сильными антиглобалисткими движениями, но это ничего не меняет. Мнение людей не изменит решение, которое было принято политическими элитами», — заявил Блохин в беседе с Федеральным агентством новостей.

Сегодня Британию «лихорадит», а связано это с несколькими причинами, рассказывает политолог.

«Одними из главных причин являются Brexit и приход к власти политика Бориса Джонсона. Джонсон демонстрирует, что западные элиты обмельчали. Сегодня можно наблюдать целый ряд европейских лидеров, которые не идут ни в какое сравнение с Уинстоном Черчиллем, Генри Киссинджером, Ричардом Никсоном. В Британии «турбулентность» внутренних процессов показывает неопределенность во внешней среде. Великобритания, которая была ранее мощной державой, вошла в период неопределенности», — сказал он.

Очевидно, что Европейский союз не пойдет на встречу Великобритании, чтобы Brexit был «мягким», подчеркивает политолог.

«Если выход будет «мягким», то он может запустить «тревожный механизм» в Европе. В таком случае примеру Великобритании последуют другие страны. Европейская элита это понимает. К тому же ранее бывший премьер Британии Тереза Мэй пыталась обратить внимание собственного населения на псевдоугрозы со стороны России с помощью «дела Скрипалей». Однако она не справилась. Раньше страна ассоциировалась с «твердостью», а теперь находится в условиях нестабильности», — сообщил собеседник ФАН.

Как считают многие эксперты, председатель британского правительства решил отправить парламентариев в вынужденный отпуск для того, чтобы ему никто не помешал завершить Brexit.

К слову, проведенный среди граждан Соединенного Королевства опрос показал, что лишь 28% респондентов поддерживают шаг премьер-министра, 47% выступают против приостановки работы парламента.

Ранее королева Великобритании Елизавета II одобрила предложение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента.