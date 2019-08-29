Навальный и Ходорковский попытались сорвать выборы в Петербурге с помощью фейков, взяток и вранья

Менее двух недель осталось до единого дня голосования, когда российские граждане выберут сотни своих представителей на должности самого различного уровня — от муниципальных депутатов до глав регионов. На фоне поджимающих сроков между кандидатами обострилась предвыборная борьба, которая местами начала выходить за рамки законности и даже разумности.

Одним из самых «горячих» на политические интриги регионов стал Санкт-Петербург, где против фаворита гонки Александра Беглова развернулась полноценная информационная война с использованием подкупов, подлогов, лжи и черного пиара. Что особенно интересно, на первый взгляд сложно точно определить, кто же стоит за этой волной фейкового компромата.

Сначала может показаться, что атаки на репутацию действующего главы города невзаимосвязаны, так как наносятся с разных направлений. Но при детальном изучении происходящего можно заметить, что все элементы находятся в одной цепи и являются частью единого плана, за которым стоят вполне определенные исполнители и заказчики.

Взятки от «антикоррупционеров»

Первые крупные попытки дискредитировать Александра Беглова как кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга были предприняты еще летом. Так, 21 июня в Сеть попало видео, на котором, как утверждалось, был заснят процесс «рисовки» подписей за действующего главу города. Однако на деле оказалось, что авторы ролика сильно переврали происходившее. Как выяснилось, на видео был заснят процесс подготовки образцов подписных листов для обучения сборщиков подписей в пользу кандидата Беглова. Это стандартная практика, используемая в любом избирательном штабе.

Но на этом история не закончилась. После публикации фейка сразу несколько работников бюджетных организаций сообщили, что в отношении них были попытки предпринять похожие провокации — молодые люди предлагали поставить за деньги подписи якобы в пользу Беглова. Как выяснилось, провокаторами были Даниил Кен и Ольга Гусева, сотрудники филиала «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального. Таким образом, не остается сомнений, что именно скандальный московский блогер стоял за первыми попытками дискредитировать Беглова.

Предвыборные провокации

Произошедшие в последние дни провокации во многом схожи с упомянутыми выше. В среду, 28 августа, известный политический Telegram-канал «Шавки Красовского» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах сообщил о необычном инциденте, произошедшем в Петродворцовом районе. Там сотрудница участковой избирательной комиссии сообщила о попытке неизвестных ее подкупить.

Из написанного в полицию заявления следует, что некие девушка и мужчина пытались уговорить сотрудницу УИК сделать ложное заявление о фальсификациях на выборах в пользу Беглова. За это ей предложили крупную сумму денег.

Аналогичный случай произошел в Центральном районе Санкт-Петербурга. Там молодые люди попытались взять «интервью» у сотрудницы УИК Дворцового муниципального округа. На первом этапе они пытались работать «профессионально», просто задавая каверзные вопросы. Но, не добившись желаемого, «журналисты» начали действовать напрямую и предложили женщине 10 тысяч долларов за ложный рассказ о подготовке махинаций с избирательными бюллетенями на предстоящих выборах губернатора.

Что интересно, в этот раз провокаторы, пытавшиеся до конца отыгрывать роль профессиональных журналистов, представились. Оказалось, что они работают в издании «Проект», специализирующемся на скандальных фейковых «расследованиях». Ранее выяснилось, что «Проект» финансируется фондами западного миллиардера Джорджа Сороса, американским государственным «Национальным фондом поддержки демократии». А курирует работу «расследователей» беглый российский олигарх Михаил Ходорковский, спонсирующий такие СМИ, как «МБХ Медиа», «Открытые Медиа» и ряд НКО.

Отчетливо видно, что попытки очернить репутацию Беглова как кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга имеют вполне конкретных заказчиков — олигарха Ходорковского и блогера Навального. Их связь давно хорошо известна — первый дает деньги, а второй за полученные средства организует травлю известных политиков и бизнесменов в СМИ.

Фабрика правдоподобных фейков

Факт того, что за политическими провокациями в Петербурге стоят Навальный и Ходорковский, подтверждают два других инцидента, на первый взгляд, несвязанных. Так, 26 августа стало известно, что полиция Петербурга обнаружила подпольную редакцию журналистов-расследователей, готовивших фейковые материалы против российских политиков, членов петербургского Заксобрания и сотрудников администрации города, в том числе и против Александра Беглова.

В квартире была обнаружена дорогостоящая аудио- и видеоаппаратура, ноутбуки и множество фотографий политиков и чиновников, сделанных во время слежки. Кроме того, правоохранители нашли и заготовки для будущих компрометирующих статей.

Выяснилось, что в задачу псевдорасследователей входило создание максимально скандальных вбросов. Известным людям приписывались дорогостоящие дома, машины, связи с молодыми любовницами и даже внебрачные дети. Так как все сенсации просто выдумывались и подтвердить их было банально нечем, авторам требовалось добавить хоть немного правдоподобности и эксклюзивности в свои материалы.

Именно для этого за фигурантами фейковых расследований и велась слежка, чтобы на основе реальной малозначительной информации сделать максимально скандальные выводы. Схема по подготовке псевдорасследований точно повторяла методы работы Алексея Навального.

Журналистское расследование Федерального агентства новостей выявило, что подпольная фабрика фейков действительно работала в интересах блогера, вот только организовал и спонсировал ее Ходорковский через свой «Проект». Оказалось, что в день, когда в полицию сообщили о подозрительной квартире, в Петербург приехала одна из сотрудниц Ольга Чуракова. Более того, перед этим она посещала Северную столицу в конце февраля. По удивительному совпадению тот визит совпал с появлением первых компрометирующих фейков об известных петербургских политиках.

В пользу версии, что именно Чуракова курировала работу фабрики фейков, говорит и тот факт, что она сама специализируется как раз на этом направлении. В начале 2018 года именно Ольга обвинила депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Однако раздуть скандал на модную тему Чураковой не удалось — ее обвинения не выдерживали ни малейшей критики.

Элементарная математика против Навального

Оценивая произошедшее с фабрикой фейков, можно прийти к выводу, что псевдорасследователей банально подставили — о готовящемся приезде хозяина квартиры им сообщили поздно, они даже не успели собрать вещи и дорогостоящую технику. Вероятнее всего, этот инцидент является лишь очередным витком в начавшемся противостоянии Навального и Ходорковского. В последнее время блогер предпринял несколько демонстративных попыток начать действовать самостоятельно, олигарх же наглядно показал, что может и готов без сожалений распрощаться с «отработанным материалом».

Это подтверждается тем фактом, что к моменту обнаружения работа фабрики фейков была фактически выполнена — на ресурсах Навального появилось очередное псевдорасследование, посвященное Александру Беглову.

В нем утверждается, что кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга владеет квартирой в доме №3 по Казарменному переулку, которую приобрел якобы за 150 миллионов рублей. Вот только, в соответствии с официальными данными, кадастровая стоимость квартиры составляет 52,5 миллиона рублей.

Рыночная стоимость недвижимости в среднем на 40% выше кадастровой, что дает нам приблизительную стоимость объекта — 73 миллиона рублей. Уже на этом этапе видно, что Навальный просто наврал про квартиру Беглова за 150 миллионов рублей.

Манипуляции фактами — основа псевдорасследований Навального

Но и это не всё — блогер не изменил своему «профессиональному» почерку и для большей сенсационности манипулировал фактами. Как уже выяснилось, нынешняя стоимость квартиры главы Петербурга в Казарменном переулке составляет примерно 73 миллиона рублей, но стал ее владельцем Александр Беглов не в текущем году, а аж в докризисном 2013-м.

Более того, сам градоначальник не оставил без внимания фейк против себя и отметил, что купил квартиру он еще в 2005 году, когда дом только проектировался, сдали его в 2010 году. По факту Беглов стал дольщиком строительства, благодаря чему стоимость квартиры оказалась ниже — 16,5 миллиона рублей. Как видно, Навальный в своем фейковом «расследовании» преувеличил цену вопроса почти в 10 раз!

Также блогер не упомянул, что до 1999 года Александр Беглов занимался бизнесом и был одним из владельцев крупной международной компании «Мелазель», а значит, вполне мог позволить себе купить квартиру за обозначенную сумму. Еще один примечательный момент, который демонстрирует всю бесполезность «расследования», — Беглов даже не скрывал наличия у себя этой квартиры, она фигурирует в его декларации о доходах.

Но перед Навальным и не стояло задачи провести правдивое расследование. Его целью было вбросить фейк, основанный исключительно на фантазиях блогера и грубой подмене фактов.

Как видно, за серией политических скандалов в Петербурге стоят структуры блогера Алексея Навального и его покровителя беглого олигарха Михаила Ходорковского. Все их фейки, вбросы и попытки провокаций направлены против явного фаворита предстоящих выборов Александра Беглова. Это говорит о том, что происходящее имеет исключительно политическую подоплеку — добиться проигрыша действующего главы, даже если придется сорвать выборы.

Напомним, кандидатами на пост губернатора Северной столицы являются, кроме самовыдвиженца Александра Беглова, Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа») и Владимир Бортко (КПРФ).