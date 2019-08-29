Глава партии «Слуга народа» избран спикером Рады

Киев, 29 августа. Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков по итогам голосования назначен на должность спикера Верховной рады девятого созыва.

Кандидатуру Разумкова на заседании в четверг поддержали 382 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, внеочередные выборы в Раду прошли на Украине 21 июля. На них партия украинского лидера Владимира Зеленского «Слуга народа» набрала 43,16% голосов. Вторую строчку заняла «Оппозиционная платформа — За жизнь» с 13,05%, третью — «Батькивщина» с 8,18%. В парламент также прошли «Европейская солидарность» (8,1%) и «Голос» (5,82%).