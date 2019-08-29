Рабинович назвал издевательством голосование в Раде за премьера Украины

Киев, 29 августа. Сопредседатель украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал издевательством голосование за кандидатуру премьер-министра страны.

В кулуарах парламента Рабинович поделился своим мнением относительно предстоящего голосования. Депутатам предстоит рассмотреть кандидатуру министров страны, а также главы правительства. На пост премьер-министра партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» выдвинула Алексея Гончарука — заместителя главы администрации главы Украины.

«У меня сейчас все спрашивают: «Какая у вас позиция по премьер-министру и как будет голосовать ваша фракция?» — заметил Рабинович. — Ну скажите, пожалуйста, как мы будем голосовать, если мы не знаем, кто это?»

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» напомнили, что по закону Украины вероятный премьер-министр должен прийти и рассказать, как планирует управлять страной.

«Он не пришел, — уточнил Рабинович. — Не пришел премьер-министр, никто не пришел, «давайте их назначать».

Он отметил, что в его партии не могут быть уверены точно, кого хотят назначить на пост главы кабмина.

«Может быть, они Гончарука, может быть, они кошку со двора возьмут, откуда я знаю? Я не знаю этого, — приводят слова Рабиновича украинские СМИ. — Я должен, как и вы, сказать, что мне в туалете кто-то сказал, что, может быть, кого-то. Это что, отбор в премьер-министры? Это разумное голосование депутата за премьер-министра? Это издевательство».

Представитель президента в Раде Руслан Стефанчук ранее сообщил, что партия «слуга народа» уже внесла Гончарука в список на голосование, которое должно состояться в 16.00 по местному времени (совпадает с московским). Утверждать новых членов правительства депутаты будут одним пакетом. Исключения составят лишь глава Минобороны и глава МИД.