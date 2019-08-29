Генпрокурору Украины могут запретить покидать страну

Киев, 29 августа. Суд Киева открыл производство по иску экс-мэра украинской столицы Леонида Черновецкого к Госпогранслужбе и генпрокурору Юрию Луценко. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В своем иске Черновецкий просит суд запретить Луценко покидать страну после его отставки. Истец опасается, что гособвинитель попытается сбежать за границу, чтобы спастись от уголовного преследования.

Отметим, что Луценко часто подвергается критике в связи с нераскрытыми расследованиями по громким уголовным делам. Так, например, украинские следователи до сих пор не поставили точку в деле о массовом убийстве 2 мая 2014 года в Одессе, а также не нашли убийц журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета.

Кроме того, Луценко критиковали за кумовство, причем в самом буквальном смысле. Чиновник получил свою должность при бывшем президенте Петре Порошенко, которому он приходится кумом. При этом депутатам Рады пришлось специально менять под него законодательство, поскольку у Луценко не было юридического образования, он не имел права занимать подобный пост.

Именно наличие «своего человека» в прокуратуре, как полагают политологи, позволяло Порошенко долгое время избегать уголовного преследования. По этой же самой причине новый президент Украины Владимир Зеленский, придя к власти, первым делом объявил о намерении сменить генпрокурора. Однако Луценко отказался покидать свой пост по требованию главы государства. По словам чиновника, для увольнения нужно его заявление или недоверие Верховной рады.