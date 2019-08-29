Россия выплатит 54,5 миллиона евро в бюджет Совета Европы

Москва, 29 августа. Россия выплатит взнос в бюджет Совета Европы за 2017–2018 годы в размере более 54,5 миллиона евро. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принять предложение МИДа России, согласованное с Минфином России, МЧС России, Минкультуры России, Минспортом России о погашении в 2019 году за счет средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017–2018 годы в размере 54689608,93 евро», — говорится в документе.

Также отмечается, что внешнеполитическое ведомство РФ сообщит Совету Европы о принятом решении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия в ближайшее время выплатит оставшийся взнос в бюджет Совета Европы за 2017–2018 годы. Она отметила, что после того, как полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы были восстановлены, Москва полностью выплатила взнос в бюджет организации за текущий год.

Напомним, делегацию России в ПАСЕ лишили права голоса в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Вопрос о восстановлении делегации РФ в правах дважды выносился на рассмотрение Парламентской ассамблеи в 2015 году, однако ограничения остались в силе. Москва прекратила работу ПАСЕ, отметив невозможность работать на таких условиях. С 2017 года взносы в бюджет Совета Европы со стороны РФ были приостановлены.

В июне 2019 года Парлментская ассамблея СЕ приняла резолюцию, пригласив Россию участвовать в сессии. Затем полномочия российской делегации были восстановлены в полном объеме.