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Крым готов помочь Сирии восстановить нефтегазовый комплекс

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Крым готов помочь Сирии восстановить нефтегазовый комплекс

Дамаск, 29 августа. Крымские компания — участники 61-й международной выставки в Дамаске — готовы оказать помощь Сирии в восстановлении нефтегазового комплекса, горнодобывающей промышленности и переработке фосфатов, сообщил генеральный директор ТКП «Крымторг», председатель совета торгово-промышленной палаты Крыма Владимир Клименко.

Клименко сообщил, что крымская делегация провела встречи в министерствах промышленности, энергетики, планируются также переговоры в министерстве нефти республики. Он добавил, что пока проходит «организационный» этап переговоров.

«Я приехал представить продукцию, чтобы мы могли оказать помощь в восстановлении нефтегазового комплекса путем поставок оборудования, химии для нефтегазодобычи, также оказать помощь в проектировании и поставке оборудования для плавучих буровых установок при разработке на шельфе, горношахтного оборудования», — сказал Клименко в беседе с РИА Новости.

Гендиректор «Крымторга» напомнил о значительных запасах железной руды, каменной соли, фосфатов, щебня, гравия на территории Сирии.

Он добавил, что компания собирается передать Сирии «передовые оборудование и технику». Кроме того, предприятие готово предложить САР стационарные и подвижные электростанции, а также решения по доставки топлива и материалов.

Клименко также рассказал об имеющихся решениях для сельскохозяйственного комплекса.

В четверг ранее стало известно о том, что Крым и Сирия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере морского транспорта. Договор направлен на развитие морского транспортного движения между портами полуострова и республики. 

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Источник: РИА Новости
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