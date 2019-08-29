Xiaomi назвала стоимость бюджетного Redmi Note 8 Pro

Пекин, 29 августа. Китайская компания Xiaomi официально презентовала новую линейку смартфонов Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro. Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

Отмечается, что Redmi Note 8 оборудована 48-мегапиксельной основной камерой. Гаджет работает на платформе процессора Snapdragon 665. Фронтальная камера составляет 13 мегапикселей. Что касается Redmi Note 8 Pro, девайс оборудован 64-мегапиксельной основной камерой с четырьмя модулями и 20-мегаписельной фронтальной камерой.

Кроме того, Redmi Note 8 Pro имеет жидкостную систему охлаждения и позиционируется, в том числе как устройство для запуска мощных игр.

Стоимость Redmi Note 8 составляет 9400 рублей за базовую комплектацию. Стоимость Pro стартует от 13100 рублей.

Ранее сообщалось, что Xiaomi выпустит ограниченную версию Redmi K20 Pro для поклонников фантастического фильма «Мстители».