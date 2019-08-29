Валенса осудил Польшу за отказ пригласить РФ на годовщину начала Второй мировой войны

Варшава, 29 августа. Власти Польши должны были пригласить Россию на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, считает бывший президент государства Лех Валенса.

«Не приглашая Россию, мы только ухудшим наши и без того плохие отношения. Путин должен 1 сентября быть в Польше и услышать правду о том, как на нас напали. Он должен услышать несколько нелицеприятных слов, но в дипломатической манере», — сказал он в интервью изданию Rzeczpospolita.

Валенса заметил, что если есть проблемы и возражения, то необходимо разговаривать, а не идти по пути изоляции.

Напомним, ранее власти Польши анонсировали мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Они планировали пригласить делегации стран-союзниц и партнеров. Позже было объявлено, что Россия не будет приглашена на мероприятия. Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха заявил, что в сентябре пригласили только членов стран ЕС и «Восточного партнерства».

В российском внешнеполитическом ведомстве считают, что в Польше участились случаи фальсификации истории, и это на совести нынешних властей страны. Президент РФ Владимир Путин не раз публично говорил, что фальсификация истории подрывает основы миропорядка.

Он обратил особое внимание на то, что «ревизия истории фактически открывает дорогу к пересмотру основ современного миропорядка», а это может привести к размыванию главных принципов международного права и безопасности, которые сложились после Второй мировой войны.