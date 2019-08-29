Триполи, 29 августа. Западные страны согласились обсудить ливийский кризис на двух конференциях. Об этом сообщает Radio France Internationale (RFI).

Как отмечает RFI, проведение конференций было согласовано на недавнем саммите «Большой семерки». СМИ передает, что для урегулирования конфликта Западу следует сосредоточиться на политическом решении и поддержании статус-кво Триполи, поскольку обе стороны не смогут одержать победу.

Первая встреча пройдет в формате межливийской конференции. Она станет пересмотренным вариантом того, что еще до начала войны предлагал спецпредставитель Генсека ООН в Ливии Гассан Саламе. Дата и место проведения этой встречи держатся в тайне.

По данным RFI, на встречу будут приглашены военные лидеры с обеих сторон конфликта. Согласно ливийским источникам, в рамках подготовки к конференции Гассан Саламе встретился в Тунисе с Усамой Джувайли — командиром совместных сил по восстановлению безопасности в Триполи.

Цель межливийской конференции — заложить новую основу для предыдущей конференции, состоявшейся в Марокко в 2016 году, чтобы в долгосрочной перспективе воссоединить ливийскую исполнительную власть, которая сегодня разделена между востоком и западом страны.

Вторая международная конференция, посвященная ливийскому вопросу, должна состояться в Нью-Йорке в конце сентября, сообщили в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Как отмечает RFI, Запад решительно настроен на вывод Ливии из кризиса. Чтобы установить перемирие в Триполи, Франция консультируется с Лондоном и Римом.

Отметим, что корреспонденты Федерального агентства новостей сейчас находятся в Триполи. Цель их командировки — оперативно информировать российскую общественность о ситуации в Ливии. Своевременно узнавать о том, что происходит в стране, можно с помощью нашего Telegram-канала «ЛивияФАН».