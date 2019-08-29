Скабеева ответила украинцу, назвавшему прекращение Зеленским войны на Украине капитуляцией

Более 70% украинцев считают главной задачей Владимира Зеленского на посту президента Украины прекращение огня в Донбассе. Об этом говорят результаты соцопроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» и Киевским международным институтом социологии. Однако не все украинские аналитики считают, что Зеленский в силах остановить кровопролитие в своей стране.

На результаты опроса сослалась телеведущая Ольга Скабеева в своей программе «60 минут» на телеканале «Россия 1». Гость ее студии — украинский политический аналитик Виктор Рыбаченко — на это ответил, что Зеленский не может принять решение о прекращении огня в Донбассе самостоятельно.

«Если он один примет такое решение, то это будет капитуляцией», — сказал Рыбаченко.

«То есть прекращение убийства собственного народа — это капитуляция? Здрасьте, приехали!» — удивилась Скабеева.

«Вы все время говорите об одной стороне, а сторон-то как минимум две: украинская и российская, потому что донецкая и луганская подконтрольны России, с ними бессмысленно говорить, они не субъекты», — ответил украинский аналитик.

«Если вы считаете, что Донбасс подконтролен Кремлю, разрывайте минские соглашения, выходите из «нормандского формата». Вы развяжете нам руки, мы признаем Донбасс. Вот к этому мы и должны прийти», — заявила Скабеева.

«А почему вы ни разу не говорите, что [президент России Владимир] Путин должен прекратить войну в Донбассе, а все время говорите, что президент Зеленский должен это сделать?» — спросил Рыбаченко.

«А что должен сделать Путин? Путин вам придумал минские соглашения, Путин выступил посредником при обменном процессе, когда с вашей стороны был Виктор Медведчук, которого вы выгнали», — отрезала Скабеева.

Свое слово во время этой дискуссии вставил и заместитель руководителя думской фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов. По мнению депутата Госдумы, если в Киеве считают, что ДНР и ЛНР подконтрольны России, то в Москве полагают, что Украина подконтрольна США.