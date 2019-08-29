Ефремов отреагировал на свое внезапное появление в трейлере «Ангелов Чарли»

Москва, 29 августа. Актер Михаил Ефремов, который внезапно для самого себя оказался в роли всех трех главных героинь фильма «Ангелы Чарли», не оценил технологию Deepfake. Лицо артиста в трейлер боевика внедрил моушен-дизайнер из Волгограда под ником Андрей Чаушеску.

Видео с измененным трейлером фильма появилось в его YouTube-канале. Лица всех трех актрис, которые исполнили главные роли в боевике, были заменены лицом Михаила Ефремова.

Актер признался, что не смотрел ни первую часть «Ангелов Чарли», ни трейлер к продолжению фильма. Он оценил свое появление в пародийном видеоролике и отметил, что не понимает, для чего это было сделано.

«Прикольная нелепица. Просто не понимаю, к чему все это. Сделано вроде хорошо… Я не киноман. Вы не туда попали. Не тот фильм, не тот герой», — сказал Ефремов в комментарии телеканалу «360».

Первый трейлер ко второй части комедийного боевика «Ангелы Чарли» появился в Сети в июне. Главные роли в фильме исполнят Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Премьера картины запланирована на 14 ноября 2019 года.

Ранее народная артистка РФ Евгения Добровольская опровергла домыслы, что причиной ее развода с Михиалом Ефремовым стали измены. По ее словам, брак распался, так как они «просто устали друг от друга». Ефремов и Добровольская были женаты на протяжении семи лет.