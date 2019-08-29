Путин заявил Меркель о важности подготовки к встрече в «нормандском формате»

Москва, 29 августа. Президент России Владимир Путин в беседе с немецким канцлером Ангелой Меркель заявил о важности серьезной подготовки к встрече «нормандской четверки» для выхода на позитивные результаты, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава российского государства провел телефонный разговор с немецким канцлером. Инициатором переговоров стал Берлин, отметили в Кремле.

Стороны во время телефонного разговора обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе ситуацию на Украине. Путин и Меркель подчеркнули безальтернативность минского процесса как основы урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, был «выражен взаимный настрой на продолжение совместной работы в рамках «нормандского формата», в том числе по линии помощников глав России, Германии, Франции и Украины, сообщила пресс-служба.

«Президент России отметил важность серьезной подготовительной работы в контексте возможного проведения очередного саммита «нормандской четверки» — с тем, чтобы выйти на конкретные позитивные результаты», — говорится в сообщении.

В этом контексте подчеркнута необходимость выполнения Киевом достигнутых в 2015 и 2016 годах договоренностей, отметила пресс-служба.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. После государственного переворота в стране Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, заявили о своей независимости. В ответ Киев начал вести военную операцию против республик Донбасса. Между сторонами конфликта, несмотря на подписанные соглашения о перемирии, до сих пор идут перестрелки.

Урегулировать внутриукраинский конфликт пытаются на различных международных площадках, в том числе в Минске. Было подписано несколько соглашений, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта.