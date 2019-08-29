Неизбранная Савченко неожиданно явилась в Раду грозить новым депутатам

Киев, 29 августа. Не избранная в новый состав украинского парламента Надежда Савченко неожиданно явилась в Раду, где успела пригрозила депутатам 9-го созыва.

Сегодня новоиспеченные парламентарии собрались на торжественное заседание, где в присутствии главы государства Владимира Зеленского принесли присягу, а также приняли отставку старого кабмина и премьера Владимира Гройсмана. Заседание было открытым для СМИ, поэтому в здании Рады присутствовало много журналистов. Конечно, появление одиозного политика вызвало их живой интерес. Савченко объяснила цель своего визита и рассказала о своих противоречивых чувствах.

«Меня переполняет чувство легкости. Но, понимаете, сегодня мой последний рабочий день. Я вздохнула с облегчением», — призналась она в комментарии местному телеканалу NewsOne.

При этом Савченко добавила, что люди (несмотря на то, что не оказали ей поддержку на выборах. — Прим. ФАН) все равно подходят к ней, рассказывают о своих проблемах, потому что «им все равно, какая власть: предыдущая, будущая, следующая».

«Они подходят, жалуются, я им объясняю, что я больше не нардеп. И мне от этого тяжело», — призналась Савченко.

Поведала экс-депутат и о своих дальнейших планах. По ее словам, теперь она будет отдыхать, и приходить к стенам Рады исключительно на экскурсии. Но Савченко была бы не Савченко, поэтому, конечно, не обошлось без грозных предупреждений.

«Если эта Рада перестанет работать, как предыдущий созыв, тогда, думаю, будут стоять тут (у здания) будут все, и нас будет много», — пригрозила она.

Напомним, Савченко вышла на свободу в апреле, год проведя в стенах СИЗО. Тогда же был освобожден и глава Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Оба подозревались в подготовке терактов на территории Украины. После освобождения Савченко пообещала избавить Раду от политического «старья», правда, планам ее не суждено было осуществиться. На внеочередных парламентских выборах она не получила нужной поддержки избирателей.

Отметим, что отношение к Савченко на Украине постоянно меняется. Сначала из нее делали героиню, пока она находилась в тюрьме на территории России, потом быстро посадили на родине, лишив депутатской неприкосновенности и объявив террористкой.

Сама Савченко после поражения на выборах заявила, что считает свой проигрыш свободой. По ее словам, украинцы сами освободили ее от обязанностей и «совести перед ними».