В России прервется гагаринская традиция мочиться на колесо перед стартом в космос

Москва, 29 августа. Новые российские спасательные скафандры «Сокол-М» для экипажа перспективного корабля «Федерация» не имеют ширинок. Об этом рассказал генеральный директор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

По его словам, это означает, что космонавты не смогут соблюсти традицию первого космонавта Юрия Гагарина. Российские космонавты в новом скафандре не смогут мочиться на колесо автобуса перед стартом. Как пишет РИА Новости, журналисты поинтересовались, будут ли космонавты соблюдать традицию. Как уточнил Поздняков, «непонятно, как это будет происходить».

«Нужно дополнение в техническое задание», — объяснил он.

Руководитель объяснил, что если заказчик выскажет такое пожелание, предприятие готово добавить ширинку в конструкцию скафандра. Поздняков уточнил, что в имеющемся техническом задании не написано, что «нужно пописать на колесо». Как пишет «Газета.ru», он напомнил, что скафандры помогают надевать специалисты, они проверяют их на герметичность.

«Потом едут на автобусе, останавливаются под горой, и происходит история, известная со времен Гагарина», — сказал он.

Напомним, у российских космонавтов сложилась традиция перед стартом выходить из автобуса, чтобы помочиться на его колесо.

Напомним, российская беговая дорожка БД-2 на борту Международной космической станции исчерпала свой ресурс, но продолжает функционировать, рассказала заместитель главного конструктора Института медико-биологических проблем РАН Евгения Ярманова.

По ее словам, дорожку доставили на МКС в 2013 году. Она призвана помогать космонавтам поддерживать состояние мышц, а также уровень физической работоспособности на предполетном уровне. Ярманова подчеркнула, что российские космонавты на МКС пробежали длину земного экватора. Это более 40 тысяч километров. В случае возникновения проблем с тренажером, с земли на МКС отправят другую беговую дорожку.

Ранее сообщалось, что суточный рацион питания российских членов экипажа Международной космической станции подорожал за последние годы в два раза. Об этом рассказал директор НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии, главный конструктор космического питания Виктор Добровольский.

Суточный рацион космонавтов на МКС с 2010 года подорожал вдвое. По словам эксперта, цена продуктов, которые ежедневно употребляет один космонавт, превышает 30 тысяч рублей. Добровольский уточнил, что стоимость продуктового набора космонавта — 30–35 тысяч, тогда как в 2010 году она составляла 15 тысяч рублей. Специалист добавил, что космонавты едят продукты из основного рациона, который для них составляют медики. Кроме того, они могут употреблять продукты из дополнительного набора, в который входят «лакомства»: колбаса, кетчуп или конфеты. Дневной рацион рассчитан на три тысячи килокалорий: две тысячи из них приходятся на основной рацион и одна тысяча килокалорий — на дополнительный.