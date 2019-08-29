Китайский миллиардер рассказал, когда люди будут работать по 12 часов в неделю

Пекин, 29 августа. Основатель крупнейшей китайской компании Alibaba Group Джек Ма заявил, что через 10-20 лет люди будут работать по 12 часов в неделю.

«В ближайшие 10-20 лет все люди, страны, правительства должны заняться реформой системы образования, чтобы быть уверенными в том, что наши дети смогут найти такую работу, которая занимала бы три дня в неделю, четыре часа в день», — отметил он.

При этом китайский миллиардер отрицает популярное мнение о том, что развитие технологий в конечном итоге приведет к потере рабочих мест у людей. По его словам, компьютерные чипы никогда не смогут заменить думающих людей, а благодаря развитию искусственного интеллекта человечество лишь получит больше времени на то, чтобы наслаждаться жизнью.

Отметим, что в компании самого Ма вполне распространена культура сверхурочной работы. Более того, предприниматель ее открыто поддерживает, считая, что работать с утра до вечера по шесть дней в неделю — «это благословение».

Джек Ма считается самым богатым бизнесменом Китая и занимает 21 место в списке богатейших людей мира. В конце 2018 года его состояние составило 35,8 млрд долларов. Второе место в рейтинге самых богатых китайцев занимает глава компании Evergrande Сюй Цзяинь. Его состояние сократилось на 14,% за прошедший год и составило 34,8 млрд долларов. По данным делового издания Hurun, за год количество долларовых миллиардеров в поднебесной сократилось на 11%. Причиной тому стало обрушение китайских бирж на 20% и торговая война с США.