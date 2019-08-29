Путин рассказал Меркель о борьбе с террористами в сирийском Идлибе

Москва, 29 августа. Президент России Владимир Путин рассказал канцлеру Германии Ангеле Меркель о борьбе с террористами в сирийском Идлибе, сообщили в пресс-службе Кремля.

В администрации президента сообщили о телефонных переговорах Путина и Меркель. Беседа состоялась по инициативе немецкой стороны.

«Владимир Путин информировал о ситуации в Сирии, в том числе о шагах по нейтрализации террористической угрозы в зоне деэскалации «Идлиб», — рассказали в пресс-службе Кремля. — С обеих сторон констатирована важность скорейшего формирования и запуска работы конституционного комитета».

Кроме того, лидеры России и Германии обсудили ситуации на Украине и в Ливии. Меркель рассказала Путину об обсуждении на саммите G7 возможности сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские наблюдатели за минувшие сутки зафиксировали 28 случаев нарушения режима прекращения огня в Сирии, а турецкие — 36.