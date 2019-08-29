Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента Украины

Киев, 29 августа. Украинский президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроект об импичменте главы государства. Об этом сообщается на официальном сайте парламента Украины.

К настоящему моменту текст законопроекта «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)» не опубликован. Зеленский определил документ как безотлагательный.

В начале августа стало известно, что президентская партия «Слуга народа» выступила с требованием принять закон, который даст возможность объявить импичмент главе государства. Также партия заявила о необходимости отменить депутатскую неприкосновенность. Зеленский еще в мае текущего года передал в Раду законопроект об импичменте президента. Отметим, Зеленский обещал внести подобный проект в ходе своей предвыборной кампании.

Ранее сообщалось, что будущие депутаты от правящей украинской партии «Слуга народа» жалуются на неудобные кресла в Верховной раде. По словам одного из депутатов, кресла в сессионном зале для народных избранников очень тесные. Он уточнил, что его кресло находится в середине ряда — сумку поставить негде.

В июле на Украине прошли внеочередные выборы в Раду. Лидирующие позиции заняла партия Зеленского «Слуга народа» (43,16%). Далее следуют «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (13,05%), партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%), партия экс-президента Украины Петра Порошенко (8,10%) и партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).