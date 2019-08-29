Сирия и Россия уничтожают террористов в Идлибе, оставшиеся в живых бегут в Тунис

Отразив недавнюю контратаку террористов, военные Сирийской арабской армии (САА) при поддержке ВКС РФ предприняли новое нападение на позиции джихадистов в Идлибе. В результате правительственные войска еще несколько продвинулись вглубь исламистского анклава, вернув ряд поселков. В ходе столкновений было ликвидировано значительное количество боевиков, в том числе иностранных наемников. Другие подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Хотели отвлечь, но получилось только навлечь

Радикалы, судя по всему, решили отвлечь армию САР от основного участка фронта в предместьях Хан-Шейхуна и в ночь на 28 августа попытались ударить по объектам САА на юго-восточном фронте при участии смертников. Тем самым они, очевидно, намеревались отвести опасность от следующей стратегической точки на пути к Идлибу — от Маарет ан-Нумана. Для этого джихадисты постарались оттянуть часть правительственных сил к Абу-Дали.

Однако попытка сделать отвлекающий маневр в результате обернулась для боевиков новыми лишениями. В ходе развернувшихся на этом направлении ожесточенных столкновений погибло в сумме до 50 бойцов с обеих сторон, также есть потери в бронетехнике. Кроме того, данная активность террористов обернулась новыми вылетами ВКС РФ и ВВС САР в направлении расположений исламистов в регионе.

Примечательно, что до этой новой провокации радикалов в юго-восточной части Идлиба было относительно спокойно. Серьезных боев не фиксировалось там с момента проведения освободительной операции сирийских войск и российской авиации зимой 2017-2018 годов. Тогда ими от джихадистов были зачищены стратегические города Абу-Духур, Синджар, Абу-Дали вместе с обширными окрестными территориями.

Вглубь идлибского «гнезда» террористов

Более того, неудачное контрнаступление террористов стоило им не только численных, но и очередных территориальных утрат. Сирийская армия и ее союзники не ограничились усилением авиаударов по боевикам в этом районе, а решили сразу ликвидировать угрозу, способную существенно задержать их продвижение в сторону Маарет ан-Нумана.

После интенсивных бомбардировок ВКС России и ВВС САР по радикалам-исламистам, а также артиллерийской подготовки подразделения САА перешли в наступление и в короткий срок овладели двумя поселениями, Хувейн Аль-Кебиром и Аз-Зарзуром, и господствующей вершиной Тель Акбар к востоку и к северо-востоку от Ат-Тамании, передавал портал Muraselon. То есть именно теми районами, откуда до этого боевиками велась атака на сирийские объекты.

Кроме того, освобождены несколько ферм в этой местности. Боевики были бессильны оказать более-менее достойное сопротивление из-за высокого уровня потерь в последнее время и утраты боевого духа в их рядах в связи с чередой новых военных неудач.

Как предположил военный эксперт Борис Рожин в своем блоге на LiveJournal, уже в ближайшее время правительственными силами может быть также взята Ат-Тамания.

«Положение противника становится угрожающим, так как САА вместо лобового штурма со стороны Сукейка… может развивать обходной маневр к северу от Ат-Тамании, дабы перехватить коммуникации боевиков и вынудить их оставить город без боя, угрожая окружением. В любом случае, можно ожидать, что в ближайшие дни он будет освобожден», — заметил главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад».

Наемники бегут от ударов ВКС РФ в Тунис

Интересно, что, несмотря на огромный понесенный урон, боевики умудряются восполнять потери и стягивать к линии соприкосновения все новые и новые бандгруппы. Уже стало совершенно очевидно, что значительную часть идлибских группировок составляют иностранные наемники.

За текущий месяц по мере развития наступления сирийской армии и ВКС РФ на северо-западе САР число ликвидированных террористов возросло в несколько раз. О радикалах, приехавших в Сирию из-за рубежа, тоже за это время сообщалось неоднократно.

Так, ранее стало известно об уничтожении тунисского боевика Абу Мусаба Аль-Туниси, который участвовал в боях на стороне террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» на окраинах «Большого Идлиба», и Халида Аль-Тюрки из Турции, управлявшего «джихад-мобилем».

Напомним, что совсем небольшой по площади и населению Тунис, по данным Soufan Group, является четвертой страной в списке главных поставщиков кадров в международные террористические группировки, в частности — в «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусру»1 (обе организации запрещены в РФ).

Более того, именно выходцы из этого североафриканского государства составляют значительную часть их главарей. Так, например, Касан Бин Али Абдул Салам, который получил ряд высоких постов в составе ИГ1 и выступил одним из основателей этой группировки в Сирии.

Наемников из Туниса в рядах радикальных исламистов действовало немало и на территории Ирака. Но и там, и там террористы понесли уже почти окончательное и бесповоротное поражение. Это значит, что многие оставшиеся в живых иностранные боевики будут стремиться вернуться на родину, утаскивая за собой немногочисленных местных боевиков и формируя новые ячейки уже в своей стране.

Поток исламистов, стекающихся в Тунис, разросся после территориального уничтожения ИГИЛ1 в Сирии и Ираке в конце 2017 года, и с тех пор он не иссякал. После окончательного падения местного филиала «Аль-Каиды»1 (деятельность запрещена в РФ) в Идлибе данный «ручей», очевидно, станет еще более «полноводным».

Это ставит и без того нестабильный Тунис под еще более серьезную угрозу. В стране на протяжении всего времени с начала так называемой «Арабской весны» не прекращались теракты. Жертвами становились, в частности, и туристы. Так, в июне 2015 года на пляже курортного города Сус были убиты 27 гражданских лиц.

Несложно представить, как будут обозлены вернувшиеся на родину тунисские наемники, выгнанные из САР авиаударами ВКС РФ. Поэтому, безусловно, можно прогнозировать скорый всплеск террористической активности в стране, а наиболее предпочтительными мишенями для террористов, наверняка, станут российские туристы, на которых может быть организована целенаправленная жестокая охота.

1 Организация запрещена на территории РФ.