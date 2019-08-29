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Крым договорился с Сирией о сотрудничестве в сфере морского транспорта

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Крым договорился с Сирией о сотрудничестве в сфере морского транспорта

Дамаск, 29 августа. Крымская делегация договорилась с представителями Сирии о сотрудничестве в сфере морского транспорта, сообщило агентство SANA.

Встреча делегаций во главе с вице-премьером Крыма Георгием Мурадовым и министром транспорта САР Али Хамудом прошла в четверг в рамках визита крымской делегации на 61-ю международную выставку в Дамаске.

На встрече стороны обсудили активизацию коммерческого и экономического сотрудничества между Крымом и Сирией. В частности, делегаты затронули тему налаживания морского сообщения между Крымом и Сирией. В ходе встречи Мурадов подчеркнул важность укрепления сотрудничества между полуостровом и САР.

Было подписано соглашение о сотрудничестве в сфере морского транспорта. С сирийской стороны документ подписал гендиректор порта Латакии Амджад Сулейман, а с крымской — гендиректор «Крымских морских портов» Сергей Квасов.

Соглашение направлено на развитие морского транспортного движения между портами Крыма и Сирии.

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Источник: SANA
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