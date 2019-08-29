Эксперт назвал финансовую помощь Тунису от США «мелкой подачкой»

Тунис тонет в экономическом и политическом кризисах, в стране поднимают голову радикалы и экстремисты, растет уровень террористической угрозы. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

Помощь Тунису

Соединенные Штаты согласились предоставить Тунису финансовую помощь на сумму 335 миллионов долларов в течение пяти лет для поддержки его демократического перехода. Об этом сообщило министерство развития и международного сотрудничества Туниса.

Помощь будет финансироваться Агентством США по международному развитию (USAID).

«Помощь будет финансировать проекты, которые поощряют частную инициативу, создают новые возможности трудоустройства для молодежи и улучшают управление в поддержку демократических преобразований», — говорится в заявлении министерства.

Тунис погряз в экономическом кризисе, который вызвал недовольство населения, особенно среди молодежи.

Уровень безработицы составляет более 15% по сравнению с 12% в 2010 году из-за слабого роста, низких инвестиций и высокой инфляции, которая в прошлом месяце составляла 6,5%. Растет недовольство кредитных учреждений, таких как Международный валютный фонд, которые помогли удержать Тунис на плаву и настаивают на экономических реформах.

Кризис Туниса

Как отметил Сергей Простаков, экономические проблемы Туниса — следствие слабости и некомпетентности властей, а причиной является «арабская весна». Тунис после нее западной пропагандой преподносился как пример успешного изменения власти. Однако сейчас становится понятно, что цена, которую пришлось заплатить за смену режима — это политический и экономический кризис, подъем радикализма, рост террористической активности. В таких обстоятельствах размер американской помощи не кажется достаточным для решения глубочайших проблем вполне крупной страны.

«Фактически в Тунисе с момента начала «арабской весны» продолжается политический хаос. Новые власти успели пока продемонстрировать лишь свою слабость и несостоятельность, принимая ошибочные и несвоевременные решения. Протесты против их реформ показали, насколько тунисское общество расколото и готово к радикальным выступлениям», — пояснил Сергей Простаков.

По словам эксперта, продолжающийся экономический кризис, высокая инфляция и рост безработицы обострили протестные и экстремистские настроения, ухудшилась криминогенная обстановка, усилилась пропагандистская работа боевиков. Тунис стал одним из главных мест вербовки и мобилизации для террористов, действующих и в Европе, и в Сирии, и в соседней Ливии.

«В плане обеспечения безопасности принципиальных изменений в стране не произошло. Призывы международных террористов устраивать новые теракты в Тунисе показывают, что это государство они видят слабым звеном в Северной Африке и продолжают расшатывать его. Политическая нестабильность после «арабской весны» и, главное, многочисленные теракты делают это государство крайне опасным. Пример Туниса — это урок тем странам, которые могут в дальнейшем быть использованы Вашингтоном в своих целях, а затем стать буквально брошенными на произвол судьбы, довольствуясь лишь мелкими подачками», — заключил Сергей Простаков.

Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому сегодня Тунис представляет собой государство, в котором активно орудуют террористы; существует реальная угроза для жизни туристов, в том числе из России.