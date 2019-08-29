Марков рассказал, как через санкции США добиваются майдана в Москве

Новый пакет антироссийских санкций США по «делу Скрипалей» вызывает только сожаление. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российская экономика неоднократно демонстрировала устойчивость к такому давлению.

«Печально, что остатки былого партнерства принесены в жертву внутриполитическим целям [США]», — заявила Захарова.

Вашингтон ввел новые ограничительные меры в отношении России в связи с тем, что Москва, по мнению американских властей, не предоставила «предписанных законом гарантий неприменения химического и биологического оружия».

Очередные американские санкции начали действовать на фоне выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Российское руководство пообещало жестко ответить на поведение Вашингтона. Так, после испытания новых американских ракет президент России Владимир Путин поручил министерству обороны и министерству иностранных дел РФ оценить уровень угрозы, которую тем самым создают США. Кроме того, глава государства поставил задачу принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа на действия Вашингтона.

В интервью Федеральному агентству новостей глава Института политических исследований, известный российский политолог Сергей Марков рассказал, зачем Соединенные Штаты ввели очередной пакет антироссийских санкций, а также оценил перспективы взаимодействия РФ и США после разрушения ДРСМД.

Майдан на Красной площади?

— Сергей Александрович, почему в качестве предлога для введения очередных санкций была использована почти забытая история о якобы отравлении в Великобритании семьи Скрипалей?

— Эти санкции не имеют никакого отношения к Скрипалям. Это просто общая стратегия постепенного увеличения санкционного давления на нашу страну. Американцы давно заявили, что не будет никакого уменьшения санкционного режима. Напротив, они обещали постоянно увеличивать количество санкций против России. Американцы идут по пути удушения, каждый раз понемножку, по чуть-чуть сжимая кольцо вокруг России. А Скрипали здесь — просто предлог.

— Как эти санкции скажутся на нашей экономике?

— Конкретно эти санкции будут иметь очень маленький эффект. Но следует учитывать, что в целом и те санкции, которые были введены, и те, которые еще будут введены, оказывают достаточно серьезное влияние. У американского руководства в голове есть представление: «экономика России на нуле», «рейтинг Владимира Путина падает», «уровень протестных настроений растет». Американцы считают, что постепенно они достигают успеха. И примерно в 2021 году американцы попробуют провести в России переворот, аналогичный киевскому «Евромайдану».

— Удастся ли им осуществить этот план?

— Скорее всего, конечно, не удастся. Но нельзя забывать: американцы все-таки умные люди. Российское же руководство совершает несколько опасных ошибок, главная из которых — неэффективная экономическая политика. Думаю, нужно менять действующее правительство, исполнительную власть, и ставить у руля правительства РФ людей, которые будут обеспечивать экономический рост страны.

Старые раны Америки

— После испытания американских ракет российские власти пообещали «симметричный ответ» на действия американцев. Каким может быть этот ответ?

— В первую очередь, это планомерное и интенсивное наращивание своих собственных систем ракет средней и меньшей дальности. Это должно делаться с обеспечением возможности выноса этих ракет поближе к американским границам. В качестве перспективных стран, которые могли бы разместить на своей территории российские ракеты, я думаю, можно говорить в первую очередь о Венесуэле и Кубе. Несмотря на политический кризис в Венесуэле, на данный момент законное правительство этой страны согласно разместить российские ракеты на своей территории.

— Будет ли в связи с размещением российских ракет в Венесуэле и на Кубе осуществляться усиленное давление на эти страны со стороны США?

— Будет. Но оно и сейчас есть — и в отношении Кубы, и в отношении Венесуэлы. Куда уж там дальше! Американцы давно бы послали войска в Венесуэлу, они просто боятся. Ведь если Соединенные Штаты отправят туда постоянные войска, за этим шагом последует всеобщий взрыв возмущения по всей Латинской Америке. Она травмирована XIX веком, когда американцы отправляли туда свои войска и вели там боевые действия. Даже провашингтонские правительства континента — против войск из Вашингтона. Важно помнить, что и сейчас правительство Венесуэлы и так находится в очень сложной ситуации.

— Может ли размещение российских ракет обезопасить и Кубу, и Венесуэлу от давления США?

— Размещение российских ракет будет сочетаться с другой военно-политической поддержкой со стороны России, которая действительно позволит этим странам почувствовать себя в большей безопасности. То есть не сами ракеты послужат опорой для безопасности обеих стран, а другие обстоятельства, сопутствующие размещению российского вооружения.