Друг Числова рассказал об алкоголизме умершего актера

Москва, 29 августа. Друг и сосед Александра Числова Денис Сердюков раскрыл некоторые подробности жизни умершего актера. По словам Сердюкова, звезда эпизодов российского кино имел пристрастие к алкоголю, но в запои при этом не уходил.

«Он выпивал периодически — такой стиль жизни. Видимо, на почве алкоголя развилась эта пневмония», — отметил Сердюков.

Также друг актера рассказал, что в 2017 году у Числова впервые случился криз, из-за чего тот оказался в больнице. По словам Сердюкова, актер сам ушел из медицинского учреждения, заявив, что «не хочет лежать».

«Потом какая-то добрая душа в поездке его соблазнила. Это не запойный алкоголизм! Он пил, но был адекватным. Чтобы напивался до беспамятства, терял телефоны — такого не было никогда», — подчеркнул Денис Сердюков.

Когда Числов заболел, общественность начала подозревать, что друг актера, который достаточно долго жил с ним под одной крышей, якобы хочет завладеть жилплощадью своего товарища. Сам Сердюков опроверг эти обвинения.

«Я снимал у него квартиру. Я платил ему за жилье. Нам было комфортно. Потом у него начались проблемы, я не мог его бросить. Он в магазин за едой не мог сходить. Я не претендовал ни на что, у меня не было никогда таких мыслей!» — сказал друг Числова.

После смерти Числова в Сети появились слухи, что у актера был диагностирован ВИЧ. Денис Сердюков сообщил «Пятому каналу», что ничего не знал об этом.

Напомним, Числов скончался утром 29 августа на 55-м году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стало обострение пневмонии.

Известность Числову принесли эпизодические роли в фильмах и сериалах, в том числе в картинах «Знахарь», «Легенда № 17», телевизионных сериалах «Каменская», «Участок», «Папины дочки» и многих других. Ранее актер театра и кино Руслан Ягудин рассказал, что в последнее время Числов нигде не работал из-за больших проблем со здоровьем.