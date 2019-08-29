«Слуга народа» создала коалицию в Верховной раде

Киев, 29 августа. Коалиция в составе одной фракции «Слуга народа» создана в Верховной раде девятого созыва. Она насчитывает 254 парламентария.

Согласно закону, в течение месяца со дня открытия первого заседания в Раде создается коалиция депутатских фракций. Она формируется «по результатам выборов и на основе согласования политических позиций». В состав коалиции должно войти большинство депутатов от конституционного состава Рады. То есть минимум 226 избранников.

В нынешнем составе Рады коалиция должна быть составлена до 29 сентября.

В законе также указано, что фракция в Раде, в состав которой входит большинство, имеет те же права, что и коалиция. В связи с этим «Слуга народа» может самостоятельно формировать большинство, для этого ей не обязательно привлекать к сотрудничеству другие партии.

Напомним, выборы в Раду прошли на Украине 21 июля. В парламент прошли пять партий: «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Голос».