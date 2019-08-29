Врачи рассказали, ждать ли россиянам эпидемий в сентябре

Москва, 29 августа. Межсезонье традиционно сопровождается всплеском заболеваний из-за похолодания, однако в этом году специалисты не ждут в сентябре никаких эпидемий.

По словам врача высшей категории Ларисы Алексеевой, синоптики прогнозируют довольно теплый сентябрь, поэтому, вероятнее всего, грипп и простуда ждут россиян лишь в октябре-ноябре, когда за окном действительно похолодает.

«В этом году сентябрь обещает быть жарким. Поэтому эпидемия все-таки откладывается на более холодное время», — пояснила Алексеева телеканалу 360.

В то же время врач отметила, что приход сентября сопровождается изменением атмосферного давления, от которого всегда страдают метеозависимые люди и люди, имеющие хронические заболевания. Речь идет о тех, у кого больные суставы, есть проблемы с нервной системой, желудочно-кишечным трактом, а также о сердечниках.

Отметим, что врач-терапевт Марина Анисимова придерживается иного мнения. Она полагает, что прохладная погода более безопасна для здоровья, чем зной. Во время жары люди приходят с улицы вспотевшими и сразу садятся по кондиционеры и вентиляторы, в результате чего возникает переохлаждение.

Ранее главный внештатный специалист московского департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал, как уберечься от гриппа и ОРЗ. По его словам, для этого перед выходом на улицу достаточно брать с собой платок с каплями масла чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои. Кроме того, можно использовать масла лаванды, апельсина, мяты, бергамота, розы и иланг-иланга, которые обладают расслабляющими свойствами. Это полезно для профилактики стресса.