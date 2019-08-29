Эксперт рассказал, что победит санкционное давление США на Африку

Москва, 29 августа. Наращивание контактов по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) между Россией и африканскими странами отмечено по всему региону. По словам политологов, российское оружие в определенной степени обеспечивает мир и безопасность, что считается приоритетом для государств континента и позволяет противостоять санкционному давлению со стороны США.

Американские власти требуют от африканских стран отказаться от закупки вооружений в России. Как подчеркнули в МИД РФ, Штаты обычно не ограничивается просьбами, а угрожают введением рестрикций. Однако большинство африканских стран в настоящее время не собираются поддаваться давлению и отказываться от сотрудничества с Россией в военной сфере.

Как отметил эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин, Вашингтон раздражает даже не активность и наращивание влияния Москвы в Африке, а общий синергетический эффект от успешного взаимодействия РФ и КНР в регионе, пишет ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, Россия действует в Африке с акцентом на военные и политические средства при выстраивании диалога, а китайская сторона дополняет все экономическим проектами.

«Американцы буквально взбешены, так как Китай и РФ друг друга дополняют в Африке», — уверен Блохин.

Специалист указал на то, что пока Соединенные Штаты занимались вопросами сотрудничества с Европой, Азией и Ближним Востоком, Россия серьезно укрепила свои позиции и влияние в других регионах. В связи с этим, обратил внимание Блохин, США пытаются с помощью санкций хоть как-то повлиять на эти процессы.