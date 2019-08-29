Депутат от «Слуги народа» случайно рассекретила, почему Зеленский оставляет Авакова

Киев, 29 августа. В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» готовятся пресечь государственный переворот, который затевает бывший глава государства Петр Порошенко.

Украинские СМИ опубликовали переписку в мессенджере депутата от «Слуги народа» Лизы Богуцкой. Собеседник парламентария неизвестен, однако, вероятно, он тоже состоит в президентской партии. Он предупреждает о подготовке государственного переворота Порошенко и отмечает, что, видимо, именно для этого Зеленский решил оставить министра внутренних дел Арсена Авакова на его посту.

«Леночка, я напишу позже об этом пост, — можно прочитать в скрине переписки Богуцкой. — Представляю себе атаку Facebook на всю фракцию «Слуги народа». Хочу только тебе написать мы оставляем Авакова».

Депутат подтвердила, что у властей нет другого выбора, так как «Порошенко готовит переворот». По ее информации, бывший президент ждет, когда Авакова отправят в отставку, чтобы совершить реванш.

Богуцкая не исключила, что в ближайшее время будет отменена депутатская неприкосновенность. Она предположила, что этот шаг ослабит позиции Порошенко.

«Я расстроена очень, но другого пути пока нет», — приводят ее слова украинские СМИ.

Богуцкая предположила, что Аваков останется на посту главы МВД как минимум до декабря. Именно в этот период Порошенко намерен попытаться совершить новый государственный переворот на Украине.

Во время выборов президента Украины Аваков выступал против Порошенко. Глава МВД страны даже обнародовал скандальную схему подкупа избирателей, которую назвали «Сетка». По некоторым данным, задача Авакова заключалась в обеспечении нормального избирательного процесса, насколько это было возможно на Украине, причем такие требования ему озвучили США.