Стало известно, когда у РЖД появятся первые плацкарты и купе с душем и розетками

Москва, 29 августа. Первые плацкарты и купе с душем, розетками, холодильниками и микроволновками будут переданы холдингу РЖД осенью 2019 года. Об этом сообщил заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов.

Планируется, что плацкартные вагоны с душем, холодильниками, микроволновками передадут в октябре, купейные вагоны — в сентябре, а штабные — в ноябре.

Лошманов в кулуарах международного железнодорожного салона «PRO//Движение. Экспо», который проходит в Щербинке, заметил, что, скорее всего, в ноябре 2019 года будут сформированы полноценные составы. В них будут такие плацкартные, купейные и штабные вагоны.

«Три первых поезда будут сформированы в ноябре», — подчеркнул он.

Напомним, в апреле РЖД презентовала на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть сейфы, холодильник, душ и микроволновка. По аналогии с ним, как стало известно позже, «Трансмашхолдинг» делает плацкартный вагон. В общей сложности «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД) заказала у «Трансмашхолдинга» 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей до 2025 года.