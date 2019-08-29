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Российский боевой вертолет разгонят до 600 км/ч

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Российский боевой вертолет разгонят до 600 км/ч

Москва, 29 августа. Генеральный конструктор АО «Камов» Сергей Михеев смог найти решение для увеличения скорости боевого вертолета до 600 километров в час. Об этом сообщил сам специалист на полях авиасалона МАКС-2019.

По словам Михеева, перспективные аналоги от Boeing и Sikorsky пока не достигли таких показателей. Разрабатываемые американские вертолеты будут летать со скоростью 480-550 километров в час, отметил гендиректор «Камова».

«Могу сказать, что мне удалось найти решение, я его запатентовал, что боевой вертолет может летать со скоростью более 600 км/ч», — добавил он.

В данный момент скорость вертолетов не превышает 300-350 километров в час. Это связано с конструктивными особенностями данного класса летательных аппаратов.

Ранее стало известно о разработке в России перспективного скоростного вертолета для Минпромторга и Минобороны России. Накануне сообщалось, что российское министерство обороны определилось с обликом перспективного боевого вертолета, выбрав проект конструкторского бюро имени Миля. Всего заказчику было предложено порядка десяти вариантов. По словам заместителя генерального директора корпорации «Вертолеты России», аппарат создадут к 2027 году.

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Источник: ТАСС
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