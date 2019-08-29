Сеть суворовских училищ и кадетских корпусов расширится с 1 сентября

Москва, 29 августа. Министерство обороны РФ планирует с 1 сентября расширить сеть суворовских училищ и кадетских корпусов. Об этом в четверг рассказал журналистам начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сеть довузовских образовательных организаций в этом году расширилась. С 1 сентября откроются Кемеровское президентское кадетское училище и филиал Пансиона воспитанниц в Петербурге», — рассказал журналистам Виктор Горемыкин.

Он также отметил, что всего в этом году из 25 училищ выпущено 1627 юношей и девушек.

«Воспитанники показали твердые знания и успешно сдали государственную итоговую аттестацию. По обязательным предметам — русский язык и математика — за последние три года результат вырос на 22% и 15% соответственно, по физике — на 7%, а по обществознанию — на 5%», — отметил начальник Главного управления кадров.

Виктор Горемыкин обратил внимание журналистов на то, что 24 выпускника набрали максимальные 100 баллов, 224 человек — более 90 баллов, 166 — награждены медалями «За особые успехи в учебе».

«Из общего количества выпускников довузовских образовательных организаций Минобороны в высшие учебные заведения страны поступило 94%, а большая часть из них — в вузы Министерства обороны», — рассказал генерал-полковник.

Также он отметил, что 2 сентября начинается новый учебный год для более 70 тысяч слушателей, курсантов, воспитанников и воспитанниц образовательных организаций Минобороны России.