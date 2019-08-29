Экс-депутат Рады рассказал, почему Зеленскому необходимо расследование против Луценко

Парламент Украины обязан принять постановление о расследовании деятельности на посту генерального прокурора страны Юрия Луценко, считает экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. По мнению бывшего украинского парламентария, это необходимо интересах нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в четверг написал заявление об увольнении с должности. Соответствующий пост разместила на своей странице в социальной сети Facebook его пресс-секретарь Лариса Сарган.

Согласно нормам украинского законодательства, Луценко следовало раньше уйти в отставку, говорит Журавко. Более того, генпрокурор является соучастником государственного переворота на Украине 2014 года.

«Луценко должен сидеть в тюрьме. Он не только военный преступник, но и соучастник геноцида. Таким образом, парламент обязан принять постановление о расследовании деятельности Луценко. Это нужно Зеленскому, если он стремится к справедливости и уважению. К сожалению, я пока этого не вижу», — заявил Журавко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Экс-депутат рассказал, что при Луценко прокуратура Украины пришла в упадок. Зеленскому нужно будет достаточно тщательно осуществлять отбор кандидатов на должность генпрокурора в таких условиях.

«Новому человеку нужно знать, что прокуратура сильно прогнила коррупционными связями. Кроме того, эти связи сами же и сделали Луценко, экс-президент Петр Порошенко и военный прокурор Анатолий Матиос. Будущий генеральный прокурор должен вычистить и удержать уже новую систему прокуратуры. Как только мы получим фамилию кандидата на должность генпрокурора, то можно будет сказать, изменится ситуация или нет», — рассказал он.

Кроме того, бывший депутат рассказал о прямых причинах ухода Луценко с должности. По его мнению, в их число входит гарантия от новых украинских властей о том, что его не привлекут к ответственности.

«К тому же, Луценко вынужден подать в отставку, так как сформирован новый парламент. Поддержки в этом новом совете он не имеет. Да и Зеленский не полный дурак, он помнит, как Луценко его оскорблял. Луценко ассоциируют с человеком Порошенко. Большинство народа Украины проголосовало за Зеленского, а это значит, что Порошенко, Луценко и Матиоса видеть не хотят. Эти личности привели Украину к войне», — добавил экс-депутат.

Рейтинг среди народа у Луценко очень низкий, рассказывает Журавко. Экс-депутат указал негативные черты Луценко как генпрокурора.

«Он заврался. Также Луценко не имеет юридического образования. В таком случае стечение обстоятельств говорит о том, что Луценко бы не удержался», — сообщил собеседник ФАН.

Напомним, Юрий Луценко был назначен на пост генерального прокурора Украины в 2016 году. Ранее он заявил, что сложит свои полномочия с началом работы парламента нового созыва.

Напомним, на Украине 21 июля прошли внеочередные выборы в Верховную раду. Лидирующие позиции заняла партия президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» (43,16%). На втором месте расположилась «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (13,05%). Тройку лидеров замыкает партия экс-премьера Юлии Тимошенко «Батькивщина» (8,18%). Следом идет партия экс-президента Украины Петра Порошенко (8,10%). Далее следует партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос» (5,82%).

Первое заседание IX созыва Верховной рады Украины началось со скандала. Сотрудники парламента отказались пропускать журналистов в зал заседания. Как заметил корреспондент издания «Неделя» Станислав Козлюк, журналисты вынуждены были стоять в коридоре, хотя при этом в ложе для представителей СМИ принесли дополнительные стулья.