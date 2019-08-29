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Кабмин Гройсмана сложил полномочия перед новой Радой Украины

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Кабмин Гройсмана сложил полномочия перед новой Радой Украины

Киев, 29 августа. Украинский кабинет министров во главе с премьер-министром страны Владимиром Гройсманом согласно конституции страны сложил полномочия перед новоизбранной Радой. 

Гройсман, заявив о сложении полномочий кабмином,пожелал новым депутатам успехов и завершил свою речь фразой: «Слава Украине». На торжественном заседании Рады нового созыва присутствовал также глава страны Владимир Зеленский, а также все бывшие президенты Украины, кроме Виктора Януковича, представители Украины в ПАСЕ, Европейском парламенте, Парламентской ассамблее ОБСЕ

Ожидается, что сегодня Рада рассмотрит 27 вопросов. Среди них, в частности, формирование временного президиума, создание фракций и групп. Парламентариям также предстоит выбрать нового спикера и заместителей, назначение нового правительства, министров, главы СБУ, пишут местные СМИ. 

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