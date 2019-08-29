Кандидаты в Мосгордуму от ЛДПР до сих пор не представили избирателям свои программы

Москва, 29 августа. Создатель сайта «Кандидат 2019», директор АНО «Центр политического анализа и социальных исследований» Павел Данилин призвал кандидатов в депутаты Мосгордумы от ЛДПР опубликовать свои политические программы. Свое заявление он опубликовал на странице в Facebook.

По словам Данилина, сейчас в текстовом формате доступны программы менее 10 кандидатов от ЛДПР. Причем от этой партии на выборы в столичный парламент зарегистрированы 45 человек, а до единого дня голосования остается всего полторы недели.

Малая информативность и отсутствие обновлений на сайтах и страницах кандидатов в Сети создает трудности проекту «Кандидат 2019». Основная цель этого сайта — собрать в одном месте всю информацию о выдвиженцах в Мосгордуму, чтобы упростить ее поиск для избирателей.

Павел Данилин отметил, что о некоторых кандидатах в депутаты Мосгордумы вообще ничего неизвестно: даже то, как они выглядят.

«Часть безнадежно застряла в 2017 году, а кого-то и просто нет: внешность Виктора Букреева из 20 ИО, похоже, будет раскрыта только на информационном щитке в день голосования», — отметил создатель сайта «Кандидат 2019».

В качестве негативных примеров он привел оформление сайтов и программ кандидатов Алексея Крюкова и Михаила Монахова.

Однако, добавил создатель сайта «Кандидат 2019», есть и пара положительных примеров. В качестве них Данилин привел имена Дмитрия Кошлакова-Крестовского и Дмитрия Репникова. Он еще раз настоятельно призвал остальных кандидатов от ЛДПР опубликовать и прислать свои программы «в хоть каком-нибудь читаемом виде».

«Если не для победы, то хотя бы для истории», — резюмировал Павел Данилин.

Виктор Букреев зарегистрирован на выборы депутатов МГД от 20 округа столицы. В этом округе регистрацию также прошли: Дмитрий Захаров, Евгений Ступин, Максим Шингаркин и Валерий Даниловцев.

В 10-м округе Москвы выдвигаются кандидаты Алексей Крюков, Игорь Дашкевич, Юрий Дашков, Андрей Суворов и Лариса Картавцева. От 35-го округа зарегистрированы кандидаты Михаил Монахов, Владимир Рязанов, Дмитрий Аграновский, Сергей Васильев, Сергей Малахов и Наталия Метлина.

В 43-м округе Москвы зарегистрированы Дмитрий Кошлаков-Крестовский, Роман Климентьев, Сергей Митрохин и Евгений Боровик. В 36-м округе Мосгоризбирком зарегистрировал на выборы Дмитрия Репникова, Алексея Покатаева, Сергея Курганского, Олесю Рябцеву, Артема Папету и Ольгу Шарапову.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования, 8 сентября.