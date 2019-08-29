Приземлившийся в кукурузном поле А321 вывезут по частям за границу

Москва, 29 августа. Совершивший экстренную посадку в кукурузном поле самолет Аirbus A321 «Уральских авиалиний» по частям вывезут за границу, сообщила пресс-секретарь авиаперевозчика Вера Гасникова.

Самолет при жесткой посадке получил значительные повреждения: его дальнейшая эксплуатация невозможна. Лайнер распилили и вывезли по частям с поля. Затем он будет утилизирован, рассказали в «Уральских авиалиниях».

«Самолет был приобретен в операционный лизинг и находится под таможенным обременением, — приводит слова Гасниковой телеканал «360». — Все части воздушного судна ожидают решения таможни и далее будут вывезены за границу собственнику — лизингодателю».

Напомним, 15 августа самолет «Уральских авиалиний» вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский» в Симферополь. Сразу же после этого он столкнулся со стаей птиц, одна из которых попала в двигатель. Капитан воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин посадили лайнер с двумя отказавшими двигателями на кукурузное поле. Все 226 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы. Обоим пилотам присвоены звания Героев России.

22 августа Следственный комитет РФ приступил к анализу данных изъятых бортовых самописцев самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» Airbus A321, который совершил аварийную посадку в Подмосковье.