На Украине заявили об усталости Европы от Киева

Попытки Украины выторговать себе выгодные условия по газовому вопросу утомили Европу. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Переговоры Путина и Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Российской Федерации Владимир Путин выступили за ускорение переговоров о будущих контрактах на транзит газа через Украину. Об этом сообщили в кабинете министров ФРГ со ссылкой на телефонный разговор между главами государств.

«Они (лидеры. — Прим. ФАН) подчеркнули необходимость ускорить переговоры о будущих контрактах на транзит газа», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, сообщается, что Путин и Меркель договорились продолжить подготовку к саммиту в «нормандском формате» для реализации минских соглашений.

«Касаясь темы Украины, собеседники договорились продолжать подготовку к саммиту в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина) для дальнейшей реализации минских соглашений», — отмечается в немецком кабмине.

Киев утомил Европу

Как отметил Евгений Голышкин, Украине не стоит ждать позитивных для собственной экономики результатов от форсирования российско-германских переговоров по транзиту газа в Европу. Уже очевидно, что даже если украинской ГТС и дадут «второе дыхание», то условия такого соглашения будут явно иными, нежели до начала кризиса отношений 2014 года.

«Сама постановка вопроса о необходимости решения «украинского вопроса» в данной проблеме намекает на принципиальность и решительность российской и германской стороны. Иными словами, Европу утомила политика «перманентного выторговывания» условий марионеточным украинским правительством под давлением США», — пояснил Евгений Голышкин.

По словам эксперта, «Северный поток — 2» все ближе к своей готовности удовлетворять потребности европейской промышленности, а значит и более устойчивой экономики ЕС. Германия в этом плане является фаворитом, поэтому будет исходить из складывающихся реалий, а не смотреть на туманные перспективы ей невыгодного геополитического противостояния.

«Таким образом, Украина будет склонена к формированию тарифов за транспортировку в интересах ЕС, РФ и лишь частично собственной экономики. Время неумолимо уходит, а интересных обоюдовыгодных предложений от Киева не исходит в силу его полной зависимости от решений «из-за океана», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что Москва не выдвигала никаких условий для проведения саммита в «нормандском формате», однако переговорам должна предшествовать встреча помощников глав государств.