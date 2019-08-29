Шесть миллионов детей в США живут в нищете

Американский информационный портал Insider опубликовал в августе данные доклада ЮНИСЕФ, согласно которому каждый пятый американский ребенок находится за чертой бедности. Из 35 стран, проанализированных в докладе, Соединенные Штаты по уровню детской бедности заняли «шокирующее», как пишет Insider, предпоследнее место.

При этом голод испытывают не только сироты или члены неблагополучных семей. У большинства из голодных детей Америки есть родители, и они не лишены своих прав — но у них нет денег на еду, и даже предусмотренного прожиточного минимума не хватает, чтобы нормально жить.

Иными словами, малоимущие семьи в США становятся бездомными в полном составе, а местные СМИ даже констатируют появление нового социального слоя — «работающих бездомных».

Три миллиона голодных детей

По информации министерства сельского хозяйства США, в стране насчитывается 2 900 000 несовершеннолетних, лишенных регулярного и полноценного питания. Эта цифра превышает население всего Чикаго или, например, четырех «Вашингтонов». Можно представить себе огромный город-миллионник, полностью населенный юными гражданами США, одетыми в ставшие малыми штаны и кофты, которым не просто не покупают гаджетов или игрушек, — они не знают, когда в следующий раз смогут поесть.

«Когда эти дети возвращаются домой из школы, они совсем не уверены в том, что их будет ждать горячая еда на столе. Школьный обед может оказаться едва ли не единственной едой за весь день», — пишут журналисты Insider.

Порядка 30 миллионов учащихся Америки ежегодно подают заявления с целью получить субсидии и скидки на питание в учебных заведениях. Но и в бесплатном школьном обеде малоимущие школьники и их родители не могут быть уверены на 100%.

Так, The New York Times рассказала о предложении департамента сельского хозяйства ограничить доступ к продовольственным талонам (одна из форм предоставления бесплатных школьных обедов) 500 тысячам учащихся в США.

«Ранее в этом месяце школьный департамент в Пенсильвании пригрозил, что дети будут изъяты из своих семей и отправлены в приемные, если их родители не погасят свой долг за обед», — сообщается в Insider.

При этом США позиционируют себя не только как «образцовую демократию», но и как крупную экономику мира, занимающую второе место в рейтинге государств по уровню ВВП после Китая. Хотя ставшая снова великой, если верить Дональду Трампу, Америка имеет в своем составе 14 штатов, где количество детей за чертой бедности превышает 20%.

Это значит, что чувство голода на этих территориях регулярно испытывает даже не каждый пятый ребенок, а почти каждый четвертый, как в Алабаме (24,3% детей на грани нищеты) или в Луизиане (27,8%). Впрочем, и в остальных 36 из имеющихся 50 американских штатов ситуация не слишком сильно отличается в лучшую сторону. В большинстве из них доля нуждающихся детей колеблется в пределах 17—19%.

«Дети не имеют политического влияния, в отличие от пожилых людей в Соединенных Штатах, и Институт урбанистики прогнозировал в прошлом году, что к 2028 году только 7% федерального бюджета пойдут на расходы, направленные на детей», — поясняют авторы публикации в America Magazine, посвященной проблеме бедности среди детей, не интересных власти с электоральной точки зрения.

Ранее СМИ сообщили о том, что показатели рождаемости в Штатах по итогам 2018 года опустились до самого низкого за последние 32 года уровня: в стране было зарегистрировано всего 3,79 млн новорожденных. Такой же низкий показатель до этого фиксировался в далеком 1987 году.

«К 2035 году, согласно прогнозам Бюро переписи населения, люди старше 65 лет, как ожидается, впервые в истории США превысят число детей», — сообщил America Magazine.

Исторические традиции

А ведь наплевательское отношение к детям — это, если можно так выразиться, историческая традиция в США. До начала «войны с бедностью», которую в 1960-е годы развернул президент США Линдон Джонсон, в стране не существовало развитой сети детских садов, четкой системы начального и среднего образования, и даже детского здравоохранения! Детские сады в США появились только в период Второй мировой войны, когда родители физически не могли следить за детьми. Массовым дошкольное образование стало лишь в конце XX века.

Еще одной тенденцией, имеющей в Штатах исторические корни, до сих пор остается более бедственное, по сравнению с белым населением, положение темнокожих американцев.

«Примерно каждый третий ребенок в семье коренных американцев и более чем каждый четвертый чернокожий или испаноязычный ребенок растет в бедности. При этом среди белого населения беден только один ребенок из девяти», — приводят журналисты America Magazine данные статистики.

Около двух третей нищих детей в США являются темнокожими. Вот почему всеобщие равные права и свободы в Америке принято демонстрировать в первую очередь за счет представителей сексуальных меньшинств и раскрашивать в цвета радуги — ведь это куда проще, чем вытащить из трущоб и тюрем, накормить и одеть почти 4 миллиона маленьких афроамериканцев. Практически каждый третий темнокожий ребенок бывает под арестом еще до достижения совершеннолетия, а многие из них попадают в заключение.

Согласно информации, опубликованной в America Magazine, общее число детей, живущих в условиях «крайней бедности», даже больше цифры 3 миллионов голодных школьников — оно составляет почти 5,9 миллионов человек. В это число входят и дети дошкольного возраста и те, для кого какое бы то ни было обучение — недосягаемая роскошь.

Сегодня детская бедность бьет и по белым семьям, которые привыкли к высокому уровню жизни. В сложившейся ситуации даже один ребенок для белой семьи становится «предметом роскоши» — и основной статьей расходов семейного бюджета. А в сельских районах США, где традиционно проживает много малоимущих семей, любая нештатная ситуация ставит людей на грань катастрофы.

25 августа The Villages Daily Sun опубликовала историю семейства Джонсонов, воспитывающих четверых детей, которые всегда жили в бедности, но все-таки сводили концы с концами.

«Мы считали каждый пенни, хотя оба работали. Джон был поденщиком, а я работала у Венди, пока не смогла устроиться на работу в налоговую инспекцию округа Марион», — рассказала Дженни Джонсон.

Но однажды отец семейства тяжело заболел: из-за осложнений на сердце после перенесенной пневмонии ему потребовалась операция. Главный кормилец не мог работать, а его жизнь висела на волоске. В течение трех лет семья «балансировала на краю», переезжая в переполненный дом родственника для временного жилья, изо всех сил пытаясь оплатить счета и беспокоясь о том, чтобы сохранить жизнь Джона.

Эта история закончилась хорошо. После нескольких публикаций в СМИ семья все-таки получила новый дом, а Джону провели успешную операцию. Но сколько подобных историй не попали на страницы газет, потому что слишком огорчили бы читателей, остается только догадываться.

«Очень жаль, но жилищные ресурсы ограничены»

Одним из самых печальных признаков того, что ситуация с детской бедностью в Америке становится только хуже, является растущая детская бездомность. Стоит заметить, что в данном случае дети не становятся сиротами и не сбегают из семей. Папы и мамы честно зарабатывают свои деньги и не тратят их на алкоголь или наркотики — все идет лишь на то, чтобы выжить! — но размер зарплат представителей рабочих специальностей несоизмерим с величиной платежей за аренду квартиры и кредиты.

«Двое из трех малообеспеченных детей живут со взрослым, который работает. Почти каждый третий живет с членом семьи, который работает полный рабочий день в течение всего года», — сообщает America Magazine.

Тревожнее проблемы «Будет ли мне чем кормить детей сегодня?» для многих взрослых американцев все чаще оказывается другой вопрос — о крыше над головой. Ее тоже можно лишиться в любой момент.

«Если термин «работающий бездомный» еще не вошел в наш национальный словарь, есть основания ожидать, что он скоро появится», — предполагает автор материала «Новые американские бездомные» в The New Republic.

Издание рассказывает историю 50-летнего медика Кокетии Гудмэн, сбежавшей от жестокого мужа с шестью детьми, в том числе двумя приемными. Женщина арендовала вместе с детьми заброшенный дом в специальном районе для афроамериканских семей и иммигрантов. На большее не хватало денег, а о покупке жилья не могло быть и речи. Но однажды женщина получила письмо о выселении — на месте ветхого здания планировалась современная застройка, хотя жилье взамен никто не предоставлял.

«Я выросла в Атланте, — рассказала Гудмэн. — Я окончила среднюю школу в этом городе. Благодаря своей работе я забочусь о людях в этом городе. А теперь мы с детьми бездомные? Как это вообще происходит?»

Жилищный кризис и всплеск числа бездомных при этом поражает самые богатые и быстро развивающиеся города Америки. Нью-Йорк, Вашингтон, Сиэтл, Лос-Анджелес, Шарлотт, Сан-Хосе и Нашвилл имеют самые высокие проценты бездомности.

«В целом по стране почасовая заработная плата высокооплачиваемых работников выросла на 41% в период с 1979 по 2013 год; но заработная плата работников среднего звена выросла всего на 6%. Зарплата низкооплачиваемых работников, между тем, снизилась на 5%, — сообщает The New Republic. — Сегодня в Соединенных Штатах нет ни одного округа, где кто-то, зарабатывающий минимальную зарплату, может позволить себе трехкомнатную квартиру».

В докладе 2017 года пара исследователей из Университета Вашингтона обнаружила, что если арендная плата увеличивается на 10% в Лос-Анджелесе, то еще 4000 человек становятся бездомными; в Нью-Йорке это число составляет 6000. Причем значительную часть все прибывающих на улицах американских городов бездомных составляют семьи с детьми. Они находятся в зоне повышенного риска, ведь в их семейном бюджете куда больше расходных статей. Тогда как официально существующие меры социальной поддержки на практике оказываются всего лишь декларацией.

«Мне очень жаль, но жилищные ресурсы в этом городе крайне ограничены. К тому же, вы не буквально бездомны, у вас есть семья, с которой вы можете остаться», — сказал Кокетии Гудмэн сотрудник социального центра Gateway, предоставляющего места для ночлега бездомным.

Ошибкой Кокетии стало то, что она честно рассказала, что остановилась вместе с детьми у своей биологической матери. Ей она была не нужна с самого рождения: мамаша заставила их платить за тесную комнату, в которой даже негде было нормально разместиться на ночь. Огромный и очень подробный текст оставляет читателя в догадках о судьбе героини: в нем нет ни слова о том, что проблемы ее с семьи с жильем и обучением детей как-то разрешились.

«Сохранение нынешнего положения дел (или, как президент Трамп и его кабинет, похоже, намерены сделать, — усугубление кризиса) было бы катастрофическим. В начале марта администрация опубликовала проект бюджета на 2020 год, который, если он будет принят, сократит финансирование программы помощи бездомным на поразительные 8,6 млрд долларов», — пишет The New Republic.

Между тем, по данным Бюро переписи населения, в Америке каждую 41 секунду в нищете рождается ребенок, который с первых дней жизни будет вынужден бороться за свои элементарные права, будучи при этом уроженцем США.

Увы, Вашингтон, со своим уровнем социальной защиты, катастрофически не успевает за темпами роста числа нищих, бездомных и голодающих американцев — да и не сильно пытается этого делать. Ведь забота о будущих полноправных членах общества не входит в перечень приоритетных направлений национальной политики США.