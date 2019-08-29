Польша будет продавать Украине закупаемый в США сжиженный газ

Варшава, 29 августа. Польша будет продавать Украине закупаемый у Соединенных Штатов регазифицированный сжиженный природный газ. Соответствующую информацию передает польская энергетическая компания PGNIG, заявление опубликовано на официальном сайте компании.

Известно, что к настоящему моменту уже достигнуты все договоренности.

«PGNiG купила СПГ в США, а затем после регазификации продала природный газ фирме Energy Resources of Ukraine (Энергетическая компания Украины)», — подчеркивается в сообщении.

Отметим, в ноябре текущего года американский танкер прибудет на терминал в Свиноуйсьце, затем сжиженный природный газ будет регазифицирован и передан по системе передачи газа на Украину через пункт, расположенный в Германовице.

Ранее появилась информация, что Киев рассматривает возможность приобретения со следующего года сжиженного природного газа из Катара. Об этом сообщил руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Международные эксперты считают, что для Украины будет намного дешевле урегулировать разногласия с «Газпромом», чем ожидать поставок газа с территории Ближнего Востока. Так, профессор по экономике энергетики в Europe business school в Лондоне, доктор наук Мамдух Гасан Салама заявил, что Киеву следует уладить конфликт с «Газпромом» и обеспечить для себя гарантии поставок газа после ввода в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2».