В Госдуме рассказали, как Россия и Индия решили вопрос об авансе за С-400

Депутат Госдумы Юрий Швыткин уверен, что покупка Турцией ЗРК С-400 вынудила Индию внести аванс за «Триумфы».

Ранее пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству сообщила, что Москва и Нью-Дели урегулировали вопрос об авансе за поставку зенитно-ракетных комплексов С-400 «Триумф».

«Технические детали в силу объективных причин мы не комментируем», — подчеркнул собеседник агентства.

Заместитель директора службы Владимир Дрожжов ранее заявлял, что Российская Федерация выразила надежду получить аванс за современные ЗРК до конца 2019 года. В этом случае первые поставки С-400 начнутся в 2020 году, а завершаться к 2025 году. Сам же контракт был заключен в начале октября прошлого года. Согласно документам Москва должна поставить Нью-Дели пять полков С-400 за 5,43 миллиарда долларов.

Комментируя ситуацию, заместитель председателя комитета ГД по обороне и безопасности Юрий Швыткин в интервью корреспонденту Федерального агентств новостей сообщил, что «передача турецкой стороне двух партий современных российских ЗРК стала отличным примером для индийских военных».

«Это пример отличного взаимодействия в рамках расширения военно-технического сотрудничества по разным областям, в том числе по приобретению комплексов С-400, которые доказали свою состоятельность и эффективность. И тот факт, что сегодня Индия проявляет интерес к данному виду вооружения, говорит также о высоком уровне доверия к нашей стране. Но я также отмечу, что на расширение этого сотрудничества Индию мог натолкнуть авиационно-космический салон МАКС-2019, одной из главных задач которого является привлечение внимания партнеров к выставке нашего вооружения и техники», — пояснил парламентарий.

Оборонные контракты Индии и Москвы не раз вызывали острую критику со стороны Соединенных Штатов Америки, власти которых называют Нью-Дели ключевым партнером США в Южной Азии. Так, Вашингтон требовал отказа от сотрудничества с Россией по вопросу поставок С-400, не исключая, что в противном случае в отношении Индии могут быть введены экономические санкции. Тем не менее, индусы не пошли на уступки.

«Нужно отметить, мы углубляем взаимоотношение с Индией, с Китаем, с Турцией, и, конечно же, Россия выходит на более высокие позиции в рамках расширения военно-технического сотрудничества с разными странами. Это не может не беспокоить Вашингтон», — заключил Швыткин.

Напомним, в июле сообщалось, что Россия и Индия заключили соглашение на поставку авиационных управляемых ракет класса «воздух-воздух», которыми будут укомплектовываться истребители Су-30МКИ индийских ВВС.

С-400 «Триумф» — современный зенитно-ракетный комплекс большой дальности, предназначенный для уничтожения ударной авиации, крылатых и баллистических ракет. Дальность полета ракеты ЗРК составляет 400 километров, она способна уничтожать цели на высоте до 30 километров. Индия станет четвертой страной, куда Москва поставляет «Триумфы».