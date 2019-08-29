Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Обнаружен опасный вирус в популярном приложении для смартфона

429
0 Оставить комментарий

Обнаружен опасный вирус в популярном приложении для смартфона

Москва, 29 августа. В популярном приложении для Android CamScanner содержится опасный троян, выяснили эксперты в области кибербезопасности. Об этом сообщается на сайте «Лаборатории Касперского».

Программа, представленная в магазине Google Play, позволяет пользователям создавать PDF-файлы и распознать тексты в отсканированном документе. Сообщается, что общее число загрузок приложения и его разновидностей составило более 100 миллионов.

Эксперты обратили внимание на приложение после жалоб пользователей. В одном из последних обновлений программы они обнаружили вирус-дроппер, который запускает дополнительный модуль-загрузчик. Этот модель-загрузчик устанавливает на устройство все, что захотят злоумышленники.

Предполагается, что это связано с попытками монетизации программы через демонстрацию рекламы и продажу специальных подписок или аккаунты. Корпорация Google, получив известия от экспертов о вирусе в приложении, удалила его.

infox - new
Источник: Лаборатория Касперского
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров