Посольство США на Украине подтвердило встречу Зеленского и Трампа

Киев, 29 августа. Президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Дональд Трамп проведут встречу в Варшаве, сообщили в посольстве США на Украине.

Представитель американского посольства подтвердил информацию о встрече президентов США и Украины в Польше, однако не смог назвать точную дату.

«Да, встреча будет в Варшаве, как и сказал [помощник президента США по национальной безопасности Джон] Болтон», — приводит слова американского дипломата ТАСС.

По данным источника агентства, на данный момент продолжается подготовка встречи. Дата мероприятия будет озвучена позже.

В августе временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор отметил, что в ближайшие недели Зеленский и Трамп могут встретиться в Варшаве. Через месяц или два украинский президент планирует совершить полноценный визит в США. По информации заместителя министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, во время встречи в Варшаве Зеленский и Трамп могут подписать ряд документов.

27 августа Болтон во время визита в Киев подтвердил, что Трамп посетит Польшу в конце августа — начале сентября для участия в мемориальных церемониях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Он допустил, что в Варшаве президент США может встретиться с Зеленским. Пресс-служба посольства США в Польше в свою очередь констатировала, что не располагает данными о встрече двух лидеров.