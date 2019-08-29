Названы имена претендентов на должности глав МИД и Минобороны Украины

Киев, 29 августа. В Раде озвучили имена кандидатов на пост министра обороны и министра иностранных дел.

Предполагается, что военное ведомство возглавит внештатный советник президента Украины Андрей Загороднюк, который отвечал за реформы в Минобороны при бывшем министре Степане Полтораке. А главой украинской дипломатии может стать заместитель главы офиса президента Вадим Пристайко.

Ранее сообщалось, что партия «Слуга народа» выдвинула на пост премьер-министра заместителя главы администрации президента Украины Алексея Гончарука. Голосование запланировано на 16.00 (время совпадает с московским). Все министры будут утверждены единым пакетом за исключением глав МИД и Минобороны. Их кандидатуры президент внес отдельно.

В «Слуге народа» заявили, что партия намерена проводить заседание до тех пор, пока не будут решены все кадровые вопросы. Депутаты готовы даже ночевать в парламенте, если при утверждении правительства возникнут какие-то проблемы.

Отметим, что Зеленский сразу же после своего избрания заявил, что намерен полностью поменять правительство, чтобы там не осталось людей его предшественника Петра Порошенко. Министр обороны Украины Степан Полторак после инаугурации Зеленского подал в отставку, однако Рада отказалась ее принимать.

Добавим также, что незадолго до первого заседания обновленного состава Рады, на котором рассматривается вопрос утверждения правительства, между Зеленским и действующим министром иностранных дел Павлом Климкиным произошел конфликт. Президенту не понравилось, что глава МИД отверг российское предложение по передаче украинских моряков, не посоветовавшись с Банковой. Сам же Климкин заявил, что не обязан ни с кем консультироваться в подобных вопросах.