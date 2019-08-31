День знаний 2019: почему отмечают 1 сентября, история и традиции праздника

День знаний — один из важнейших российских праздников. Стремление к знаниям заложено в природе человека, кроме того, без достойного современного образования невозможно строить передовую экономику. День знаний в России и на постсоветском пространстве традиционно отмечают 1 сентября. Но так было не всегда.

История праздника

Исторически в Российской империи учебные заведения начинали учебный год в разные даты — в конце августа, середине сентября или октября. Сельские начальные школы начинали работать только в декабре, когда полностью завершались все сельскохозяйственные работы.

(Кстати, в западных странах учебный год также начинается в разное время, в основном в августе).

После Октябрьской революции в СССР тоже не сразу появился единый День знаний 1 сентября. Все изменилось в 1930-е годы. Дело в том, что после Первой мировой войны молодые социалисты на Западе предложили ежегодно проводить Международный юношеский день (МЮД), посвященный антивоенным акциям и урокам мира в школах. В 1932 году Коминтерн молодежи постановил отмечать МЮД 1 сентября. А в 1935 году власти СССР определили 1 сентября единой датой начала учебного года во всех школах Советского Союза.

1 сентября всегда отмечалось очень торжественно — линейками, уроками мира, но официальным праздником эта дата стала только в 1984 году. Тогда по инициативе заслуженного учителя Федора Брюховецкого соответствующим указом Президиума Верховного Совета СССР был учрежден официальный праздник — День знаний, отмечаемый 1 сентября. Благодаря официальному статусу этого дня, всем родителям, у которых дети учатся в младших классах, 1 сентября стали предоставлять дополнительный оплачиваемый выходной.

Что делать, если 1 сентября — воскресенье

В советское время, если 1 сентября приходилось на воскресенье (суббота была учебным днем), праздник переносили на 2 сентября. Сейчас в таких случаях учебные заведения принимают решение самостоятельно: могут собрать учащихся 1 сентября на торжественную линейку, а затем организовать для школьников экскурсии или развлекательные мероприятия. А могут перенести официальное начало учебного года на понедельник — 2 сентября.

Такая коллизия имеет место и в нынешнем 2019 году: первый учебный день в России будет 2 сентября, но многие школы проведут торжественные мероприятия в День знаний — 1 сентября.

День знаний в Северной Осетии перенесли на 4 сентября

Руководство Северной Осетии решило перенести День знаний на 4 сентября в связи 15-й с годовщиной страшного теракта в Беслане, в котором погибли более 330 человек, около восьмисот были ранены.

«Торжества по случаю Дня знаний в школах Владикавказа и районов Северной Осетии пройдут 4 сентября. 2 и 3 сентября запланированы уроки мира, также 3 сентября пройдут мероприятия, приуроченные к всероссийскому Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В Беслане и селах Правобережья учебный год начнется 5 сентября», — сообщили в правительстве республики.

День знаний — традиции празднования

День знаний имеет прочные традиции, в основном заложенные советской школой, о которой многие вспоминают с ностальгией. Символом праздника считается колокольчик, своим звоном созывающий школьников на урок.

Первое сентябрьское утро в школах начинается с торжественной линейки, на которую учащиеся приходят в парадной одежде (во многих школах сейчас снова введена форма). Дети и их родители дарят учителям цветы, поздравляют с началом учебного года. Главное внимание в этот день традиционно уделяют первоклассникам, для которых школьная жизнь только начинается.

1 сентября президент и премьер-министр России, а также главы регионов как правило посещают школы, поздравляют учащихся и учителей с Днем знаний. Вот уже в третий раз новый учебный год во всех российских школах начнется с открытого урока «Россия, устремленная в будущее».

После окончания торжественной части школьники отправляются на экскурсии, для них устраивают различные праздничные мероприятия.

Новые традиции

В 2014 году в одной из столичных школ была придумана акция «Дети вместо цветов»: деньги, заложенные в семейном бюджете на традиционные букеты учителям, школьники решили отдать на благотворительность. Не секрет, что на цветочном буме к 1 сентября в основном наживается бизнес, а потом десятки детских букетов либо вянут в ведрах, либо тут же выбрасываются.

Акцию «Дети вместо цветов» поддерживает все больше российских регионов, хотя у нее есть и противники. Те, кто помнит советские «школьные годы чудесные», не готовы отказаться от традиции отправлять 1 сентября своего ребенка в школу с букетом. Впрочем, многие классы находят компромисс: не отказываясь от благотворительного взноса, дарят своему учителю один общий красивый букет.