Москва, 29 августа. Более 13 тысяч молодых офицеров пополнили ряды ВС России в 2019 году. Об этом сообщил начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин во время итогового брифинга в преддверии нового учебного года, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Он отметил, что задача комплектования вооруженных сил страны высококвалифицированными специалистами является одной из приоритетных для ведомства. Главной кузницей кадров для армии и флота остаются военные училища и военные академии. Горемыкин рассказал, что сеть высших военно-учебных заведений включает в себя Военную академию Генштаба, три военных учебно-научных центра видов вооруженных сил, девять академий родов войск и специальных войск, военный университет, а также 13 военных училищ, один военный институт и их 11 филиалов.

«С прошлого года, после четырехлетнего перерыва, вузы Минобороны России вышли на плановые параметры выпуска военных специалистов», — отметил Виктор Горемыкин.

По его словам, в 2019 году образовательные организации Минобороны России подготовили более 17 тысяч выпускников. Более 13 тысяч из них — молодые лейтенанты, а подготовку в довузовских учебных заведениях завершили свыше 1,6 тысячи человек.

«В целом система подготовки военных кадров работает на плановом, сбалансированном уровне, позволяющем в полном объеме обеспечить потребность Вооруженных Сил России», — рассказал начальник главного управления кадров Минобороны.

Он пояснил, что заблаговременно проводится целый комплекс мероприятий по распределению выпускников, их встрече в войсках и профессиональному становлению. Важную роль в этом сыграло возрождение института наставничества.

«Сегодня наставники — это опытные офицеры, имеющие весомый служебный и жизненный опыт, который передается молодым, только что пришедшим из вузов лейтенантам», — сказал Виктор Горемыкин.

Он добавил, что также хорошо зарекомендовала себя памятка «Первые шаги офицерской службы». Она есть у каждого выпускника и размещена на официальном сайте Минобороны России. В этом году подготовлено ее новое издание. Вопросы, поднятые в памятке, охватывают все важные этапы становления молодого офицера: начиная от действий выпускника непосредственно в вузе и до завершения его адаптации в коллективе и допуском к самостоятельному выполнению задач.